Η φανέλα του Μαραντόνα από τον επεισοδιακό τελικό στο Μπερναμπέου το 1984 πουλήθηκε σε τιμή ρεκόρ
Η φανέλα από τον τελικό Κυπέλλου μεταξύ της Μπαρτσελόνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο έπιασε σχεδόν 180.000 δολάρια
Μια ακόμη απόδειξη του διαχρονικού μύθου του Ντιέγκο Μαραντόνα καταγράφηκε σε διεθνή δημοπρασία, όπου μία από τις φανέλες του «Θεού» του ποδοσφαίρου που φόρεσε ως παίκτης της Μπαρτσελόνα, πουλήθηκε σε τιμή-ρεκόρ. Η ιστορική εμφάνιση, πλήρως πιστοποιημένη από την εταιρεία Matchday Football Auctions, έφτασε στο αστρονομικό ποσό των 145.648,51 δολαρίων, το οποίο μαζί με την προμήθεια ανήλθε στα 179.207,67 δολάρια, καθιστώντας την την ακριβότερη φανέλα του Μαραντόνα που έχει αλλάξει χέρια σε δημοπρασία.
Πρόκειται για τη φανέλα που φορούσε ο Αργεντινός σούπερ σταρ στον τελικό της Copa del Rey του 1984 ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και την Αθλέτικ Μπιλμπάο, μια αναμέτρηση που έχει μείνει στην ιστορία όχι μόνο για το αποτέλεσμα (ήττα 1-0 για τους Καταλανούς στον τελικό του «Σαντιάγο Μπερναμπέου»), αλλά και για τη χαοτική σύρραξη που ξέσπασε αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα. Καθώς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, ο Μαραντόνα χλευάστηκε από δύο παίκτες της Μπιλμπάο, τον Νούνιεθ και τον Μιγκέλ Σόλα, με αποτέλεσμα να τους επιτεθεί – με κεφαλιά στον πρώτο και γροθιά στον δεύτερο –, ένα επεισόδιο που του στοίχισε τρεις μήνες αγωνιστικής τιμωρίας.
Η συγκεκριμένη φανέλα, φορτισμένη με ποδοσφαιρική αλλά και… ιστορική ένταση, αναδεικνύεται πλέον στην πιο ακριβή φανέλα Μαραντόνα όλων των εποχών και ταυτόχρονα σε ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα αντικείμενα αθλητικής συλλεκτικής μνήμης παγκοσμίως. Η τιμή της επιβεβαιώνει όχι μόνο τη μυθική διάσταση της μορφής του Ντιέγκο, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, αλλά και την εκρηκτική ζήτηση που εξακολουθεί να υπάρχει για αυθεντικά ενθύμια από τις πιο έντονες στιγμές της καριέρας του.
Η Matchday Football Auctions, που είχε την ευθύνη για την ανάκτηση, την έκθεση και τελικά την πώληση της φανέλας, δεν είναι άγνωστη στον χώρο. Η εταιρεία έχει συνδέσει το όνομά της και με άλλα εμβληματικά αντικείμενα, όπως η φανέλα του Αντρέας Μπρέμε, με την οποία ο Γερμανός αμυντικός σκόραρε το πέναλτι που χάρισε στη Γερμανία το Μουντιάλ του 1990 απέναντι στην Αργεντινή.
