Κολύμβηση: Στον τελικό των 200μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό 25αρας με πανελλήνιο ρεκόρ η Δαμασιώτη, βίντεο

Η 22χρονη Ελληνίδα κολυμβήτρια κατέλαβε την πέμπτη θέση των ημιτελικών με 2:05.79 βελτιώνοντας το 2:05.90 που είχε πετύχει στις 12 Δεκεμβρίου 2024, στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης
Με νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών και νέων Κ23, συνδύασε η Γεωργία Δαμασιώτη την πρόκρισή της στον τελικό των 200μ. πεταλούδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος σε 25άρα πισίνα, που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας.
Η 22χρονη Ελληνίδα κολυμβήτρια κατέλαβε την πέμπτη θέση των ημιτελικών με 2:05.79, βελτιώνοντας το 2:05.90 που είχε πετύχει στις 12 Δεκεμβρίου 2024, στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης.
Με τον ταχύτερο χρόνο (2:04.37) προκρίθηκε στον αυριανό (7/12, 20:50) τελικό η Ελενα Ρόζενταλ Μπαχ από τη Δανία και ακολούθησε η Λάουρα Λάχτινεν από τη Φινλανδία με 2:04.68. Πιο γρήγορες από τη Δαμασιώτη ήταν επίσης η Βρετανή Εμιλι Ρίτσαρντς (2:05.16) και η Ιρλανδή Ελεν Γουόλς (2:05.60).
Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, ο Απόστολος Σίσκος τερμάτισε σε 1:54.75, κατετάγη 15ος και αποκλείστηκε από τον τελικό.
