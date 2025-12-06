Κολύμβηση: Στον τελικό των 200μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό 25αρας με πανελλήνιο ρεκόρ η Δαμασιώτη, βίντεο

Η 22χρονη Ελληνίδα κολυμβήτρια κατέλαβε την πέμπτη θέση των ημιτελικών με 2:05.79 βελτιώνοντας το 2:05.90 που είχε πετύχει στις 12 Δεκεμβρίου 2024, στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης