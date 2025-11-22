Άρης-Προμηθέας 96-80: Κυρίαρχος στο Αλεξάνδρειο - Βίντεο
Άρης-Προμηθέας 96-80: Κυρίαρχος στο Αλεξάνδρειο - Βίντεο

Θετικό ντεμπούτο για τον  Ντανίλο Άντζουσιτς με 12 πόντοι και 4 ασίστ 

Κυρίαρχος, στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Άρης κέρδισε σήμερα, στο Αλεξάνδρειο, για την 8η αγωνιστική της  Stoiximan Basketball League, τον Προμηθέα με 96-80. Αποτέλεσμα που του έδωσε την τρίτη επιτυχία του στο πρωτάθλημα.

Καταλυτική για τους Θεσσαλονικείς στην επικράτησή τους ήταν η επιθετική πολυφωνία τους, καθώς είχαν επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Κορυφαίοι όλων ήταν οι Αμίν Νουά (17 πόντοι 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο), Τζέικ Φόρεστερ (14 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα). Θετικό ντεμπούτο «έγραψε» με τη φανέλα τους ο εσχάτως αποκτηθείς Ντανίλο Άντζουσιτς (12 πόντοι, 4 ασίστ με 6 λάθη).


Δεύτερη συνεχή ήττα για τους Αχαιούς, στους οποίους στοίχισαν τα 19 λάθη. Πρώτος σκόρερ τους ήταν ο Ρομπ Γκρέι (21 πόντοι, με 3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 κόψιμο).

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 47-37, 73-55, 96-80

Με κινητήριο μοχλό τον Τζόουνς και τους Φόρεστερ, Χαρέλ, Κουλμπόκα να βοηθούν, ο Άρης βρέθηκε στα μισά της πρώτης περιόδου με +7 (17-10). Ο Προμηθέας «απάντησε» με επιμέρους 3-12, έχοντας εκτελεστές τους Γκρέι, Μακιούρα και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 9’ (20-22).

Ο Άρης ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό, έγινε εκ νέου «αφεντικό» στο παρκέ με +3 (27-24), στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου και μετά το ισόπαλο 27-27 στο 12’, με τους Φόρεστερ, Μήτρου-Λονγκ, Νουά να βάζουν- κυρίως- την μπάλα στο καλάθι, «έτρεξε» επιμέρους 19-2 και απέκτησε στο 18’ «αέρα» 17 πόντων (46-29).

«Βομβαρδίζοντας» από τα 6.75 με τους Χάρις, Μακιούρα, Μπαζίνα, Χάμοντς, οι Αχαιοί πλησίασαν στους δύο πόντους (23’ 51-49), οι Θεσσαλονικείς, εντούτοις, έβγαλαν γρήγορα αντίδραση και με επιμέρους 20-3 ξέφυγαν στο 28’ με +19 (71-52).

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου ο Προμηθέας μείωσε στους δεκατέσσερις πόντους (73-59), ο Άρης πήγε -για μια ακόμη φορά- στο +19 (34’ 79-60) και τελείωσε, ουσιαστικά, με το παιχνίδι.

*Παρελθόν αποτελεί επίσημα από σήμερα για τον Άρη ο Άλεξ Μερκβιλάντζε. Ο 25χρονος Γεωργιανός φόργουορντ δεσμεύτηκε με τους «κιτρινόμαυρους», στα μέσα Οκτωβρίου, με συμβόλαιο διάρκειας ενός μήνα, το οποίο επιλέχθηκε να μην ανανεωθεί.

Διαιτητές: Τηγάνης, Μπακάλης, Τεφτίκης

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 10 (2), Τζόουνς 13 (1), Νουά 17 (2), Φόρεστερ 14, Χαρέλ 12 (2), Πουλιανίτης 7 (1), Γκιουζέλης, Καζαμίας, Άντζουσιτς 12, Κουλμπόκα 11 (3).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Γιώργος Λιμνιάτης): Χάμοντς 10(2), Μπαζίνας 3 (1), Καραγαννίδης 6, Γκρέι 21 (3), Μακιούρα 17 (5), Χάρις 13 (4), Κόλεμαν 6, Πλώτας 2, Καπετάκης, Λάγιος, Σταυρακόπουλος 2.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 



