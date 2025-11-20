Εθνική Γαλλίας: Πώς ο πόλεμος Adidas-Nike μπορεί να εμποδίσει την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ζινεντίν Ζιντάν
Εθνική Γαλλίας: Πώς ο πόλεμος Adidas-Nike μπορεί να εμποδίσει την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ζινεντίν Ζιντάν

Ο Γαλλοαλγερινός παλαίμαχος άσος είναι το απόλυτο φαβορί για να διαδεχθεί τον Ντιντιέ Ντεσάν, αλλά υπάρχει μία σημαντική λεπτομέρεια που δημιουργεί ενδοιασμούς

Εθνική Γαλλίας: Πώς ο πόλεμος Adidas-Nike μπορεί να εμποδίσει την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ζινεντίν Ζιντάν
Σαν θέλει η νύφη (γαλλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου) και ο γαμπρός (Ζιντεντίν Ζιντάν) δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει και ο γάμος καθώς υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόβλημα με τους... κουμπάρους (Adidas - Nike).

Την ώρα που όλοι στη Γαλλία θεωρούν δεδομένη την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των «τρικολόρ» από τον Ζιζού με την ολοκλήρωση του Μουντιάλ 2026, αποδεικνύεται ότι η μυστικοπάθεια που τηρεί τόσο ο ίδιος όσο και η γαλλική ομοσπονδία δεν έχει να κάνει μόνο με τον σεβασμό προς τον Ντιντιέ Ντεσάν (τον μακροβιότερο προπονητή στην ιστορία της Εθνικής Γαλλίας).

Όπως αποκάλυψε το RMC, Ομοσπονδία και Ζιντάν έχουν μπροστά τους λίγους μήνες για να διευθετήσουν ένα απρόσμενο αλλά πολύ σοβαρό πρόβλημα.

Η FFF έχει συνάψει χορηγική συνεργασία με τη Nike η οποία ολοκληρώνεται το 2034 και της αποφέρει ετησίως το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ!


Ωστόσο, ο Ζινεντίν Ζιντάν εδώ και 30 χρόνια περίπου αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς πρεσβευτές της Adidas με τη συνεργασία των δύο πλευρών να συνεχίζεται εξίσου δυναμικά και στα χρόνια που εγκατέλειψε την ενεργό δράση και σιγά, σιγά στράφηκε στην προπονητική.

Το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να φαντάζει για κάποιους πολύ απλό, αλλά πιστέψτε μας είναι εξαιρετικά σύνθετο και όπως αναφέρει το γαλλικό Μέσο, αυτός είναι και ο βασικός λόγος που δεν έχει ανακοινωθεί το παραμικρό για τον διάδοχο του Ντεσάν παρόλο που ο τελευταίος εδώ και μήνες έχει ξεκαθαρίσει ότι αποχωρεί από την Εθνική.

Με τον εμπορικό πόλεμο των δύο εταιριών (και εν όψει Μουντιάλ) να είναι στο φόρτε του, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι επόμενοι μήνες θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

