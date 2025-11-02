Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Έξαλλη η Γουάντα Νάρα με την τσάντα που πήρε ο Ικάρντι στην σύντροφό του: Ξέχασες τα γενέθλια της κόρης σου, αυτή δεν σε βοηθά να γίνεις καλύτερος πατέρας
Η επιχειρηματίας μέσω δύο story στο instagram κατέκρινε τον Αργεντινό σέντερ φορ αφού ξέχασε τα γενέθλιά της κόρης του
Το ζευγάρι από την Αργεντινή που έχουν αποκτήσει δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Αργεντινή με την Γουάντα Νάρα έχει πλέον τραβήξει χωριστούς δρόμους αλλά συνεχίζουν να ρίχνουν... βέλη εκατέρωθεν.
👜 "La China" Suárez presumió un bolso de edición limitada que Icardi mandó a hacer para cumplir su deseo. Wanda Nara lanzó duras indirectas en Instagram y el Wandagate sumó un nuevo capítulo. 📌Leé más: https://t.co/Y9h5LmOMFe pic.twitter.com/l6RHXM0Mtj— Del Mar Digital (@DelMarDigitalCR) October 31, 2025
O Αργεντινός ποδοσφαιριστής ζει στην Κωνσταντινούπολη αφού παίζει στην Γαλατασαράι και μαζί του είναι ο νέος έρωτας της ζωής του, η Τσίνα Σουάρεζ.
Η Γουάντα Νάρα δείχνει να... μισεί το νέο αμόρε του αγαπημένου της Μάουρο και το δείχνει σε κάθε ευκαιρία. Ο Ικάρντι έκανε πρόσφατα ένα ακριβό δώρο στην Τσίνα και προκάλεσε την αντίδραση της Γουάντα Νάρα.
Ο ποδοσφαιριστής της χάρισε μια συλλεκτική ροζ τσάντα «Louis Vuitton» μαζί με ένα χειρόγραφο σημείωμα: «Το να εκπληρώνω την επιθυμία σου να αποκτήσεις αυτή τη μικρή ροζ τσάντα με κάνει πολύ χαρούμενο, γιατί το καλύτερο δώρο μου είναι να σε βλέπω να χαμογελάς και να σε έχω δίπλα μου. Σ' αγαπώ».
🗣️ "SEGUÍ COMPRANDO BOLSOS PORQUE DIGNIDAD NO VENDEN"— Diario UNO Mendoza (@diariouno) November 1, 2025
- La China Suárez compartió en redes sociales el costoso regalo que recibió de su pareja, Mauro Icardi. El futbolista le regaló una exclusiva cartera rosa de Louis Vuitton con una carta escrita a mano: “Cumplir tu deseo de… pic.twitter.com/yhC8ONU9yk
Η Τσίνα Σουάρεζ ανέβασε στα social media το δώρο και προκάλεσε την οργή της Γουάντα Νάρα αφού ο παίκτης φαίνεται να ξέχασε τα γενέθλιά της κόρης τους!
«Είσαι με κάποιον που, δυστυχώς, δεν σε βοηθά να γίνεις καλύτερος άνθρωπος ή καλύτερος μπαμπάς» έγραψε η Νάρα στα social media και συνέχισε: «Δεν είχες καν χρόνο να στείλεις στην Ιζαμπέλα τίποτα για τα γενέθλιά της, δεν ήσουν δίπλα της. Κατέστρεψες την ημέρα της Ιζαμπέλα λέγοντάς της στο τηλέφωνο ότι ήσουν με κάποια στην Ιταλία».
Το πρώην ζευγάρι έχει δύο κόρες, την Φραντσέσκα και την Ιζαμπέλα. Σημειώνεται δε, ότι η Γουάντα Νάρα έχει μια τεράστια συλλογή με τσάντες και η «Louis Vuitton» είναι η αγαπημένη της μάρκα.
Wanda Nara ARRUINO a Mauro Icardi en sus historias de IG pic.twitter.com/qQCOP7o2MI— Yanina Latorre - Fan (@YaninaLatorreTV) October 31, 2025
