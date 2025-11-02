Έξαλλη η Γουάντα Νάρα με την τσάντα που πήρε ο Ικάρντι στην σύντροφό του: Ξέχασες τα γενέθλια της κόρης σου, αυτή δεν σε βοηθά να γίνεις καλύτερος πατέρας
SPORTS
Γουάντα Νάρα Μάουρο Ικάρντι Γενέθλια Τσίνα Σουάρεζ

Έξαλλη η Γουάντα Νάρα με την τσάντα που πήρε ο Ικάρντι στην σύντροφό του: Ξέχασες τα γενέθλια της κόρης σου, αυτή δεν σε βοηθά να γίνεις καλύτερος πατέρας

Η επιχειρηματίας μέσω δύο story στο instagram κατέκρινε τον Αργεντινό σέντερ φορ αφού ξέχασε τα γενέθλιά της κόρης του

Έξαλλη η Γουάντα Νάρα με την τσάντα που πήρε ο Ικάρντι στην σύντροφό του: Ξέχασες τα γενέθλια της κόρης σου, αυτή δεν σε βοηθά να γίνεις καλύτερος πατέρας
22 ΣΧΟΛΙΑ
Το σήριαλ «Γουάντα Νάρα - Μάουρο Ικάρντι» συνεχίζει να απασχολεί τα διεθνή ΜΜΕ. 

Το ζευγάρι από την Αργεντινή που έχουν αποκτήσει δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Αργεντινή με την Γουάντα Νάρα έχει πλέον τραβήξει χωριστούς δρόμους αλλά συνεχίζουν να ρίχνουν... βέλη εκατέρωθεν. 



O Αργεντινός ποδοσφαιριστής ζει στην Κωνσταντινούπολη αφού παίζει στην Γαλατασαράι και μαζί του είναι ο νέος έρωτας της ζωής του, η Τσίνα Σουάρεζ. 

Η Γουάντα Νάρα δείχνει να... μισεί το νέο αμόρε του αγαπημένου της Μάουρο και το δείχνει σε κάθε ευκαιρία. Ο Ικάρντι έκανε πρόσφατα ένα ακριβό δώρο στην Τσίνα και προκάλεσε την αντίδραση της Γουάντα Νάρα. 

Ο  ποδοσφαιριστής της χάρισε μια συλλεκτική ροζ τσάντα «Louis Vuitton» μαζί με ένα χειρόγραφο σημείωμα: «Το να εκπληρώνω την επιθυμία σου να αποκτήσεις αυτή τη μικρή ροζ τσάντα με κάνει πολύ χαρούμενο, γιατί το καλύτερο δώρο μου είναι να σε βλέπω να χαμογελάς και να σε έχω δίπλα μου. Σ' αγαπώ».
Κλείσιμο


Η Τσίνα Σουάρεζ ανέβασε στα social media το δώρο και προκάλεσε την οργή της Γουάντα Νάρα αφού ο παίκτης φαίνεται να ξέχασε τα γενέθλιά της κόρης τους! 

«Είσαι με κάποιον που, δυστυχώς, δεν σε βοηθά να γίνεις καλύτερος άνθρωπος ή καλύτερος μπαμπάς» έγραψε η Νάρα στα social media και συνέχισε: «Δεν είχες καν χρόνο να στείλεις στην Ιζαμπέλα τίποτα για τα γενέθλιά της, δεν ήσουν δίπλα της.  Κατέστρεψες την ημέρα της Ιζαμπέλα λέγοντάς της στο τηλέφωνο ότι ήσουν με κάποια στην Ιταλία».

Το πρώην ζευγάρι έχει δύο κόρες, την Φραντσέσκα και την Ιζαμπέλα.  Σημειώνεται δε, ότι η Γουάντα Νάρα έχει μια τεράστια συλλογή με τσάντες και η «Louis Vuitton» είναι η αγαπημένη της μάρκα. 




Ειδήσεις σήμερα:

Με μαυρισμένο μάτι εμφανίστηκε ο Αντετοκούνμπο: «Είδα κάποιον που πήγε ν' αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας, τον άρπαξα και μου έριξε αγκωνιά» - Βίντεο

Το protothema στα Βορίζια: Ανατροπή με τη νεκρή, σκοτώθηκε από πυροβολισμό όχι από ανακοπή - Κρύβονται στα βουνά 5 οπλισμένα άτομα από το χωριό

Πώς εκτέλεσαν τον Γιάννη Λάλα: Βγήκε στο μπαλκόνι και τον πυροβόλησαν 10 φορές με πολεμικό καλάσνικοφ
22 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης