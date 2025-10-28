Που θα δείτε σήμερα το Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ, τα παιχνίδια του Κυπέλλου ποδοσφαίρου και τις μάχες της Euroleague
Που θα δείτε σήμερα το Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ, τα παιχνίδια του Κυπέλλου ποδοσφαίρου και τις μάχες της Euroleague

Το πρόγραμμα της Τρίτης (28/10) περιλαμβάνει τους ευρωπαϊκούς αγώνες μπάσκετ της ΑΕΚ, του Άρη και του Πανιωνίου αλλά και παιχνίδια της Serie A και του Κυπέλου Γερμανίας

Πλούσια αθλητική δράση και την 28η Οκτωβρίου. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη Euroleague και άλλα συναρπαστικά παιχνίδια της διοργάνωσης όπως το Μπάγερν - Ρεάλ, το Παρί - Εφές. 

Επίσης το τηλεοπτικό πρόγραμμα έχει Κύπελλο ποδοσφαίρου με το ΟΦΗ-Ηρακλής να ξεχωρίζει ενώ έχει και τους αγώνες της ΑΕΚ, του Πανιωνίου και του Άρη στα Κύπελλα Ευρώπης στο μπάσκετ. 

Το μενού έχει Κύπελλο Γερμανίας, Serie A, πόλο αλλά και τένις. 

Οι μεταδόσεις της Τρίτης (28/10)

12:00 Paris Masters (Τένις) - Cosmote Sport 6

16:00 ΟΦΗ-Ηρακλής (Κύπελλο ποδοσφαίρου) - Cosmote Sport 1

18:00 Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου (Κύπελλο ποδοσφαίρου) - Cosmote Sport 2

19:00 Λέβιτσε - ΑΕΚ (Basketball Champions League) - Cosmote Sport 4 

19:30 Πανιώνιος-Τρένο (Euro Cup) - Novasports 5 

19:30 Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Ντόρτμουντ (Κύπελλο Γερμανίας) - ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ 

19:30 Λέτσε - Νάπολι (Serie A) - Cosmote Sport 3 

20:00 Ερυθρός Αστέρας - Βιλερμπάν (Euroleague) - Novasports Extra 1 

20:00 Ζαλγκίρις - Βίρτους Μπολόνια (Euroleaguie) - Novasports 2 

20:00 Κηφισιά - Athens Kallithea (Κύπελλο ποδοσφαίρου) - Cosmote Sport 1 

21:00 Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης (Euroleague) - Novasports 6

21:00 Χαποέλ Ιερουσαλήμ - Άρης (Euro Cup) - Novasports 4 

21:00 Αλ Νασρ - Αλ Ιτιχάντ (Saudi King Cup) - Cosmote Sport 5 

21:15 Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Euroleague) - Novasports Prime 

21:30 Μπασκόνια - Ντουμπάι BC (Euroleague) - Novasports Start 

21:30 Μπαρτσελόνα - Αρμάνι Μιλάνο (Euroleague) - Novasports 3 

21:30 Βάσας - Ολυμπιακός (Τσάμπιονς Λιγκ πόλο ανδρών) - ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ 

21:45 Παρί - Εφές (Euroleague) - Novasports 5 

21:45 Αταλάντα - Μίλαν (Serie A) - Cosmote Sport 2 

21:45 Γκλάντμπαχ-Καρλσρούη (Κύπελλο Γερμανίας) - Ertsports 1 

22:00 Βαλένθια - Φενέρ (Euroleague) - Νοvasports 2 

02:00 (Ξημέρωμα Τετάρτης)  Μπακς-Νικς (NBA) - Cosmote Sport 4 





