Γιουβέντους: Ξανά στο στόχαστρο της UEFA για παραβιάσεις του Financial Fair Play
Γιουβέντους: Ξανά στο στόχαστρο της UEFA για παραβιάσεις του Financial Fair Play

Έτοιμη να μπει σε νέους οικονομικούς μπελάδες είναι η Γιουβέντους, την οποία και πάλι η UEFA έχει βάλει και πάλι στο μάτι

Γιουβέντους: Ξανά στο στόχαστρο της UEFA για παραβιάσεις του Financial Fair Play
Η Γιουβέντους ανακοίνωσε την Πέμπτη (16/10) ότι βρίσκεται υπό έρευνα της UEFA για πιθανές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.

Ο σύλλογος του Τορίνο γνωστοποίησε την εξέλιξη αυτή μέσω των οικονομικών καταστάσεών του, που θα παρουσιαστούν στην ετήσια συνέλευση των μετόχων στις 7 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τη Γιουβέντους, η UEFA ενημέρωσε το κλαμπ στις 18 Σεπτεμβρίου ότι έχει ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία για να διερευνήσει ενδεχόμενες παραβάσεις του κανονισμού Football Earnings Rule (κανόνας οικονομικών απολαβών στο ποδόσφαιρο) για την περίοδο 2022–2025, με την απόφαση να αναμένεται την άνοιξη του 2026.

Η Γιουβέντους ανέφερε πως η διαδικασία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε «οικονομική κύρωση και πιθανές αθλητικές περιοριστικές ποινές».

Ο κανονισμός της UEFA περιορίζει τις ζημιές των συλλόγων στα 60 εκατ. ευρώ σε διάστημα τριών ετών.

Το όριο αυτό μπορεί να αυξηθεί κατά 10 εκατ. ευρώ ετησίως, εφόσον οι ομάδες πληρούν τέσσερις προϋποθέσεις που η UEFA θεωρεί ενδεικτικές «υγιούς οικονομικής κατάστασης».

Η Γιουβέντους, που βρίσκεται στην 5η θέση της Serie A με 12 βαθμούς σε 6 αγώνες (3 νίκες, 3 ισοπαλίες), έχει πραγματοποιήσει μέτριο ξεκίνημα στη σεζόν.

Ελεγχόμενη από την οικογένεια Ανιέλι εδώ και έναν αιώνα, ο ιταλικός σύλλογος κατέγραψε ζημία 58 εκατ. ευρώ για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου.

Η τελευταία χρονιά που η Γιουβέντους παρουσίασε καθαρό κέρδος ήταν η σεζόν 2016/2017.

