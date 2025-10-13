Volley League γυναικών: Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο σερβίς - Οι δηλώσεις αρχηγών και προπονητών - Φωτογραφίες

«Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που λαμβάνω μέρος σε μία τόσο ωραία εκδήλωση με τέτοιο επαγγελματισμό. Αυτή είναι η πρώτη μου χρονιά στην Ελλάδα, αλλά το βόλεϊ είναι η δουλειά και η ζωή μου. Πιστεύω ότι φέτος το πρωτάθλημα θα είναι στο υψηλότερο επίπεδο που έχει υπάρχει. Φυσικά θέλουμε να είμαστε μία από τις ομάδες που μάχονται για τον τίτλο και ο στόχος μου είναι να παρουσιάζω την ομάδα μου όσο καλύτερη γίνεται σε κάθε αγώνα» δήλωσε ο Αλεσάντρο Κιαπίνι και η Πένυ Ρόγκα τόνισε: «Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ, ανάμεσα σε πολλά γνώριμα πρόσωπα. Παρά το ότι είμαι η εμπειρότερη νιώθω ότι είμαι ξανά 16 χρονών και ξεκινάω το βόλεϊ. Η φετινή χρονιά είναι σημαντική για εμένα γιατί επέστρεψα μετά από μία πάρα πολύ δύσκολη μάχη. Η ποιότητα του πρωταθλήματος φέτος έχει ανέβει, θα έχουμε πάρα πολλά αμφίρροπα ματς, δυνατές μάχες στο γήπεδο και νομίζω ότι κάθε αγώνας θα είναι μία ξεχωριστή μάχη».

«Όλες οι ομάδες φέτος θα είναι πάρα πολύ καλές, θα έχουμε πολλές μάχες. Σε κάθε αγώνα θα βλέπουμε μάχες. Εμείς δεν σκεφτόμαστε τους στόχους μας, σκεφτόμαστε πώς να κερδίζουμε κάθε αγώνα» τόνισε ο Ματέο Φρέσκι και η Καταρίνα Πάβιτσιτς συμπλήρωσε: «Είναι η πρώτη μου σεζόν στην Ελλάδα. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και υπάρχει ποιότητα. Ο ΑΟ Θήρας ήταν τρίτος στην προηγούμενη σεζόν οπότε οι προσδοκίες είναι υψηλές».

«Ήταν πολύ ξαφνική και γρήγορη η συμφωνία μου με τον ΠΑΟΚ. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι θετικές και το επίπεδο είναι υψηλό. Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε ένα όμορφο βόλεϊ και να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε αγώνα» είπε ο Γιάννης Γιαπάνης και η Τατιάνα Αρμουτσή τόνισε: «Θέλω να ευχηθώ μία χρονιά χωρίς τραυματισμούς και να πετύχουν τους στόχους τους. Για τον ΠΑΟΚ είναι μία πολύ σημαντική χρονιά καθώς είναι τα 100 χρόνια του σωματείου, εύχομαι να δείξουμε την ίδια μαχητικότητα και ανταγωνιστικότητα με πέρυσι και γιατί όχι, ακόμη περισσότερο».

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Είμαι χαρούμενος να βλέπω το επίπεδο της οργάνωσης και της ποιότητας να ανεβαίνει κάθε χρονιά στο ελληνικό βόλεϊ. Ειδικά αυτή τη σεζόν ο ανταγωνισμός θα είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Για τον Ολυμπιακό όμως οι στόχοι είναι πάντα οι ίδιοι» δήλωσε ο Μπράνκο Κοβάτσεβιτς και η Μελίνα Εμμανουηλίδου ανέφερε: «Εύχομαι μία γεμάτη αγωνιστική περίοδο με υγεία. Το να ανεβαίνει το επίπεδο κάθε χρόνο είναι πολύ σημαντικό, να βλέπουμε αθλήτριες υψηλού επιπέδου να έρχονται στο πρωτάθλημα μας είναι αυτό που ζητάμε».

Η ποιότητα ανεβαίνει, οι ισορροπίες στενεύουν, και κάθε παιχνίδι προμηνύεται μάχη – όχι μόνο για τους τίτλους, αλλά και για το δικαίωμα να ανήκεις στην ελίτ του ελληνικού βόλεϊ γυναικών. Νέα πρόσωπα, έμπειροι προπονητές, αθλήτριες με φιλοδοξίες και ομάδες που δεν φοβούνται να ονειρευτούν συνθέτουν το φετινό μωσαϊκό.

Στην εκδήλωση παρουσίασης στο Caretta Athens στην Γλυφάδα , προπονητές και αρχηγοί των δώδεκα ομάδων αντάμωσαν με κοινή παραδοχή: Το πρωτάθλημα που ξεκινά θα είναι το πιο δύσκολο, το πιο απαιτητικό, το πιο αμφίρροπο όλων των εποχών.

Η Volley League Γυναικών 2025-2026 ετοιμάζεται για το πρώτο σερβίς για φέτος, με το νέο πρωτάθλημα να κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 18 Οκτωβρίου.

Πανιώνιος Betsson: Ντράγκαν Νέσιτς - Ιωάννα Καρέλια

«Είμαι πολύ χαρούμενος να προπονώ τον Πανιώνιο. Έχω σπουδαίες αθλήτριες και σπουδαία ομάδα. Θα είναι φυσικά μία πολύ δύσκολη χρονιά, καθώς υπάρχουν πολύ σπουδαίες αθλήτριες σε όλο το πρωτάθλημα» είπε ο Ντράγκαν Νέσιτς και η Ιωάννα Καρέλια δήλωσε: «Είναι μεγάλη χαρά που ξεκινάει η χρονιά στη Volley League γυναικών. Σίγουρα έχουμε θέσει υψηλούς στόχους και δεν το κρύβουμε αυτό. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να τους πετύχουμε και να χαρίσουμε στον κόσμο μας όμορφες στιγμές. Κάθε χρόνο το επίπεδο του πρωταθλήματος ανεβαίνει και θα δούμε σπουδαίους αγώνες. Εύχομαι να έχουμε μία σεζόν χωρίς τραυματισμούς και με ωραίο βόλεϊ».





Α.Ε.Κ.: Ντεχρί Ντεχρίογλου - Εβίτα Ξηντάρα

«Ξεκινήσαμε τη σεζόν με καλό τρόπο κατακτώντας το βαλκανικό κύπελλο. Ο τελευταίος τίτλος της ΑΕΚ κατακτήθηκε με Τούρκο προπονητή, έτσι και αυτός, δεν πιστεύω όμως ότι σημαίνει αυτό πολλά πράγματα. Το επίπεδο του βόλεϊ ανεβαίνει, η σεζόν αυτή θα είναι πολύ δύσκολη για όλους. Δικοί μας στόχοι είναι να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί κάθε εβδομάδα» ανέφερε ο Ντεχρί Ντεχρίογλου και η Εβίτα Ξηντάρα είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που επέστρεψα στην ΑΕΚ. Όταν αγωνίζεσαι με τη φανέλα της ΑΕΚ ο στόχος είναι να πρωταγωνιστείς. Δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, θα δουλέψουμε σκληρά στο γήπεδο και όλα θα κριθούν στο τέλος».







Α.Σ.Π. Θέτις: Γιάννης Νικολάκης - Ελευθερία Μανιατογιάννη

«Χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από χρόνια επιστρέφω στην Ελλάδα και τη Volley League. Είναι χαρά για εμένα που 12 ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές και προμηνύεται ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με πρόωρες συγκινήσεις. Στόχος μας είναι να παίξουμε ένα καλό και μοντέρνο βόλεϊ και να μπούμε στα πλέι-οφ. Εύχομαι να έχουμε μία καλή σεζόν με υγεία» δήλωσε ο Γιάννης Νικολάκης και η Ελευθερία Μανιατογιάννη είπε: «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι για άλλη μία φορά εδώ. Κάθε σεζόν ξεκινάει για όλες τις ομάδες με αισιοδοξία και όνειρα. Πέντε χρόνια στη Βούλα έχω μάθει ότι το βόλεϊ δεν είναι μόνο ο αγώνας του Σαββάτου, αλλά οι στιγμές που ζούμε. Φέτος η ομάδα έχει πλαισιωθεί από αθλήτριες που θα δώσουν την ψυχή τους στο γήπεδο. Είμαι πολύ χαρούμενη για τη νοοτροπία που υπάρχει».







Α.Σ. Άρης: Χρήστος Πάτρας - Ευαγγελία Μερτέκη

«Προέρχομαι πιο πολύ από το βόλεϊ ανδρών, αλλά το βόλεϊ γυναικών έχει μεγάλη άνοδο αυτά τα χρόνια. Ανήκω στην ανάπτυξη, είμαι στρατιώτης της ομοσπονδίας και πρέπει όλοι μας να προωθήσουμε το ελληνικό βόλεϊ προωθώντας νέα παιδιά. Το έχω στο μυαλό μου και έχω την ευκαιρία να το πω. Θέλω να ευχαριστήσω τις περσινές μου αθλήτριες και τις αθλήτριες του Ολυμπιακού για τους εξαιρετικούς τελικούς που έγιναν. Η καινούργια προσπάθεια που γίνεται στον οργανισμό Άρη θα φανεί στο τέλος της χρονιάς με καινούργια άτομα στη διοίκηση, με στόχους στο γυναικείο και στο ανδρικό. Πιστεύω ότι οι ομάδες της Βορείου Ελλάδος πρέπει να προχωρήσουμε προς το μέλλον» τόνισε ο Χρήστος Πάτρας και η Ευαγγελία Μερτέκη: «Υπάρχουν πολλές αλλαγές φέτος στην ομάδα, χτίζουμε για το μέλλον».

Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil: Γιώργος Ρούσης - Άννα Σπανού

«Θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήρια μου για τη διοργάνωση, τιμάει το βόλεϊ γυναικών και του δίνει μία αίγλη. Το μυστικό για το Μαρκόπουλο είναι ο οργανισμός. Το Μαρκόπουλο επενδύει στα μικρά, δημιουργεί αυτό έναν κόσμο που ξέρει βόλεϊ και το αγαπάει. Αυτό φαίνεται και μας βοηθάει» είπε ο Γιώργος Ρούσης και η Άννα Σπανού δήλωσε: «Είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, ανυπομονώ να ξεκινήσει. Είναι κρίμα ενώ οι ομάδες επενδύουν πάρα πολλά χρήματα να μην είναι επαγγελματική η λίγκα και να μην είμαστε ασφαλισμένες».

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων: Κώστας Παπαδόπουλος - Μόνικα Σαλκούτε

«Στόχος μας είναι να καθιερωθεί η ομάδα στην κατηγορία. Πέρυσι έγινε το πρώτο βήμα και ελπίζουμε να γίνει πιο εύκολα με την προοπτική τα επόμενα χρόνια να είμαστε μία από τις σημαντικές δυνάμεις της κατηγορίας. Το φετινό πρωτάθλημα πέρα από ανταγωνιστικό θα είναι και πολύ ποιοτικό και ευχάριστο για τους θεατές» ανέφερε ο Κώστας Παπαδόπουλος και η Μόνικα Σαλκούτε συμπλήρωσε:«Αντιμετωπίσαμε κάποιες ομάδες στη διάρκεια της προετοιμασίας μας και είδαμε ότι έχουν υψηλή ποιότητα. Ο μεγάλος μας στόχος για φέτος είναι να είμαστε σταθερές στο πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».

Ηλυσιακός Α.Ο.: Αντώνης Παπαδόπουλος - Ευδοξία Γεωργιάδου

«Χαιρετίζω την πολύ όμορφη εκδήλωση και εύχομαι υγεία σε όλες τις αθλήτριες και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Το περσινό κατόρθωμα ήρθε μέσα από μία προσπάθεια που ξεκίνησε πολύ νωρίς σε οργανωτικό επίπεδο και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα ζήσουμε φέτος. Το βόλεϊ γυναικών στην Ελλάδα κάνει τεράστια βήματα και χαιρόμαστε που θα συμμετέχουμε στη Volley League γυναικών. Εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα πολύ οργανωμένο σύνολο για να καταφέρουμε να είμαστε στους στόχους μας, οι οποίοι είναι μία γρήγορη παραμονή και στη συνέχεια να πάμε όσο ψηλότερα γίνεται» δήλωσε ο Αντώνης Παπαδόπουλος και η Ευδοξία Γεωργιάδου από τη πλευρά της είπε: «Σίγουρα το φετινό πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Είναι χαρά μας να είμαστε σε αυτήν την κατηγορία και πρώτος στόχος είναι η γρήγορη παραμονή. Σίγουρα θα δείτε πολύ όμορφους αγώνες από την πλευρά μας. Έχουμε πολλά όνειρα και φιλοδοξίες».

Ζ.Α.Ο.Ν.: Μπάμπης Μυτσκίδης - Κατερίνα Γιώτα

«Εύχομαι να έχουμε μία πολύ όμορφη χρονιά με υγεία και να δούμε όμορφους αγώνες στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα στόχος της δικής μας ομάδας είναι η καθιέρωση στη Volley League και χρόνο με τον χρόνο να ανεβάζουμε πιο πάνω τον πήχη. Έχουμε μία στιβαρή διοίκηση με ανθρώπους που έχουν όραμα και μεράκι και θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε. Είναι πολύ σημαντικό για το άθλημα μας να βοηθήσουμε να ανέβει ακόμη πιο ψηλά» είπε ο Μπάμπης Μυτσκίδης και η Κατερίνα Γιώτα δήλωσε:

«Θέλω να ευχηθώ να έχουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα χωρίς τραυματισμούς και να περάσουμε ωραία. Επιστρέφω στην Α1 μαζί με τον ΖΑΟΝ. Στόχοι της ομάδας είναι να καθιερωθεί στην κατηγορία και να φτάσουμε στα πλέι-οφ του πρωταθλήματος».











H dream team της περσινής σεζόν

Στο περιθώριο της παρουσίασης του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών 2025-2026, που πραγματοποιήθηκε στο Caretta Athens στη Γλυφάδα, η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης τίμησε τις κορυφαίους της περσινής αγωνιστικής περιόδου.

Η τελετή απονομής είχε λαμπερό χαρακτήρα, με τις βραβεύσεις να αναδεικνύουν τις αθλήτριες και τον προπονητή που ξεχώρισαν τη σεζόν 2024-2025.







Η Μίλιτσα Κούμπουρα, που πέρυσι σάρωσε τόσο τα ατομικά όσο και τα ομαδικά βραβεία, αναδείχθηκε καλύτερη διαγώνια της χρονιάς.

Τον τίτλο της καλύτερης πασαδόρου κατέκτησε η Ίλκα Βαν Ντε Βίβερ του ΠΑΟΚ, η οποία εντυπωσίασε με την ηγετική της παρουσία μέσα στο γήπεδο.







Ως καλύτερες ακραίες της περσινής σεζόν βραβεύτηκαν η Γιασμίν Αμπντεραχίμ του Ολυμπιακού και η Μπιάνκα Ριστίσεβιτς του Πανιωνίου, δύο αθλήτριες που αποτέλεσαν κλειδιά για τις ομάδες τους.







Το βραβείο της καλύτερης κεντρικού κατέκτησε η Κυριακή Τερζόγλου του Ολυμπιακού, για τις εξαιρετικές της εμφανίσεις την περασμένη χρονιά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Παρτενέρ της στο κέντρο αναδείχθηκε η Μπιάνκα Φαριόλ, βασικό «γρανάζι» στο περσινό τρεμπλ του Ολυμπιακού.







Η Μαρτίνα Ξανθοπούλου, που πλέον αγωνίζεται στον Πανιώνιο, ψηφίστηκε καλύτερη λίμπερο της σεζόν 2024-2025.

Τέλος, ο Λορέντζο Μιτσέλι τιμήθηκε με το βραβείο του καλύτερου προπονητή, ύστερα από την ονειρική περσινή σεζόν του με τον Ολυμπιακό, που κατέκτησε το τρεμπλ (πρωτάθλημα, κύπελλο, Λιγκ Καπ) και κυριάρχησε στις εγχώριες διοργανώσεις.







Την απονομή στην Μίλιτσα Κούμπουρα έκανε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς. Την απονομή στην Ίλκα Βαν Ντε Βίβερ έκανε η Γενική Γραμματέας της Ε.Ο.ΠΕ. Έφη Χρόνη-Έρωτα. Την απονομή στην Γιασμίν Αμπντεραχίμ έκανε ο Ταμίας της Ε.Ο.ΠΕ. Γιάννης Βερούτης. Το βραβείο στην Κυριακή Τερζόγλου έδωσε η Ειδική Γραμματέας της Ε.Ο.ΠΕ. Άντα Βαφειάδου. Την απονομή στην Μπιάνκα Ριστίσεβιτς έκανε ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Νίκος Δελαγραμμάτικας. Το βραβείο στην Μαρτίνα Ξανθοπούλου απένειμε το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. Ανδρέας Σωνάκης.





Τα βραβεία της Μπιάνκα Φαριόλ και του Λορέντζο Μιτσέλι παρέλαβε η αρχηγός του Ολυμπιακού Μελίνα Εμμανουηλίδου από τον πρόεδρο της ΟΔΒΕ Σταύρο Μαυρικίδη και την Πρόεδρο της ΜΚΟ DONNA EUROPE HELLAS Φιορίτα Πουλακάκη.

H Dream team της σεζόν 2024-2025

Καλύτερος προπονητής: Λορέντζο Μιτσέλι

Καλύτερη διαγώνια: Μίλιτσα Κούμπουρα

Καλύτερη πασαδόρος: Ίλκα Βαν Ντε Βίβερ.

Καλύτερες ακραίες: Γιασμίν Αμπντεραχίμ, Μπιάνκα Ριστίσεβιτς.

Καλύτερες κεντρικές: Κυριακή Τερζόγλου, Μπιάνκα Φαριόλ.

Καλύτερη λίμπερο: Μαρτίνα Ξανθοπούλου.

Το πιο δυνατό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Ε.Ο.ΠΕ. Γιώργος Καραμπέτσος, ο οποίος στάθηκε στο γεμάτο από επιτυχίες καλοκαίρι των Εθνικών ομάδων με ιδιαίτερη αναφορά στην Εθνική γυναικών για την παρουσία της στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ταϊλάνδη.

Ο κ. Μαυρωτάς στάθηκε στην μεγάλη δύναμη που έχει το βόλεϊ στις γυναίκες και ευχήθηκε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο χαιρετισμός της Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Τζίνας Αδαμοπούλου.

Τέλος, χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας διαιτητών Σταύρος Μαυρικίδης.

Επίσης, στο περιθώριο της εκδήλωσης ανακοινώθηκε η συνεργασία της Ε.Ο.ΠΕ. με την M.K.O. EUROPA DONNA HELLAS που είναι ο Ευρωπαϊκός φορέας για την αντιμετώπιση και την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.







Γιώργος Καραμπέτσος (Πρόεδρος Ε.Ο.ΠΕ.)

«Το νέο πρωτάθλημα συγκεντρώνει τις δώδεκα κορυφαίες ομάδες της χώρας, με σπουδαίες αθλήτριες και νέα ταλέντα που αποτελούν το παρόν και το μέλλον της ελληνικής πετοσφαίρισης.

Η φετινή σεζόν ξεκινά με αισιοδοξία, δυναμική και ένα ισχυρό αίσθημα προόδου.

Πλέον, έχει παγιωθεί η τηλεοπτική στέγη του πρωταθλήματος στη δημόσια τηλεόραση, την ΕΡΤ. Αυτό, αποτελεί τεράστια επιτυχία και σταθερό σημείο αναφοράς για το άθλημα.

Έχουμε κάνει πολλά βήματα μπροστά στη συνεργασία μας, το προϊόν έχει βελτιωθεί σημαντικά, και είμαι βέβαιος ότι η ανοδική αυτή πορεία θα συνεχιστεί.

Σίγουρα, περιμένουμε να έρθουν και τα έσοδα, και πιστεύω ακράδαντα πως είναι θέμα χρόνου η ΕΡΤ να αναγνωρίσει την πραγματική αξία του πρωταθλήματος — τόσο μέσα από τα υψηλά νούμερα τηλεθέασης που θα φέρουμε, όσο και μέσα από τη συνολική προσπάθεια όλων, σωματείων και Ομοσπονδίας, να αναδείξουμε ένα προϊόν ισχυρό, ποιοτικό και ελκυστικό.

Εργαζόμαστε συστηματικά για να βρούμε έναν μεγάλο χορηγό, αντάξιο του ονόματος και του κύρους της Volley League Γυναικών και θα το πετύχουμε.

Το καλοκαίρι που πέρασε μας γέμισε περηφάνια.

Η Εθνική Ομάδα Γυναικών συμμετείχε με αξιώσεις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ενώ τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες μας είχαν σημαντικές παρουσίες στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, αποδεικνύοντας πως το ελληνικό βόλεϊ σε όλα τα επίπεδα βαδίζει σταθερά προς την κορυφή.

Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στις τεράστιες προσπάθειες όλων των διοικήσεων, μικρών και μεγάλων σωματείων, που στο μέτρο των δυνατοτήτων τους παλεύουν καθημερινά να βελτιώσουν τα γήπεδα, τις εγκαταστάσεις και τους αγωνιστικούς χώρους.

Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για την επόμενη μέρα του αθλήματος.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους παράγοντες που με όραμα και αγάπη υπηρετούν την πετοσφαίριση και προσφέρουν ανιδιοτελώς στο άθλημα.

Ως Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, θα είμαστε πάντα κοντά τους, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια ανάπτυξης, εξωστρέφειας και αναβάθμισης του αθλήματος.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω την άριστη συνεργασία και τη σημαντική βοήθεια που έχουμε από την ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού, και προσωπικά από τον Υφυπουργό κ. Γιάννη Βρούτση, ο οποίος στηρίζει με συνέπεια και πραγματικό ενδιαφέρον το έργο μας.

Εξίσου πολύτιμη είναι και η στήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και του Προέδρου της, κ. Ισίδωρου Κούβελου, με τον οποίο πορευόμαστε με κοινό όραμα για την πρόοδο και την προβολή του ελληνικού αθλητισμού.

Η πετοσφαίριση προοδεύει όταν υπάρχει ενότητα, συνεργασία και κοινός στόχος.

Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σήμερα — ότι μόνο όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το βόλεϊ ακόμη πιο ισχυρό, ακόμη πιο λαμπερό.

Εύχομαι σε όλες τις ομάδες μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες, υγεία και θέαμα.

Ας είναι η φετινή Volley League Γυναικών μια γιορτή του ελληνικού βόλεϊ και μια ακόμη απόδειξη ότι, με πίστη και συνεργασία, μπορούμε να φτάσουμε πολύ ψηλά».







Γιώργος Μαυρωτάς (Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού)

«Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην παρουσίαση του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών για τη σεζόν 2025-26.

Το βόλεϊ είναι ένα άθλημα που γυναικοκρατείται, έχουμε 75% κορίτσια και 25% αγόρια, πράγμα που δείχνει τη δυναμική του αθλήματος. Βάζοντας η ΕΡΤ το άθλημα σε κάθε σπίτι ακόμη περισσότερα κορίτσια βλέπουν το άθλημα και αυτό μπορεί να αποτελέσει έναν ακόμη μαγνήτη.

Ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως προμηνύεται το φετινό κάνει πιο δυνατές και τις Εθνικές ομάδες. Θα χαρούμε πολύ να δούμε ακόμη περισσότερες Ελληνίδες να πρωταγωνιστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις διοικήσεις των ομάδων. Βαζει έναν οβολό και η πολιτεία με τα χρήματα που δίνονται από το στοίχημα τα τελευταία χρόνια, αλλά η μεγάλη δουλειά γίνεται από τις διοικήσεις των ομάδων και τους χορηγούς που προσελκύουν.

Κλείνοντας θα ευχηθώ η σεζόν 2025-26 να είναι μία ακόμη επιτυχημένη χρονιά για το ελληνικό βόλεϊ. Εύχομαι υγεία για όλες τις αθλήτριες και από αυτό το πρωτάθλημα να προκύψει μία πολύ δυνατή Εθνική ομάδα».

Τζίνα Αδαμοπούλου (Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αθηνών)

«Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε εδώ στα νότια και αποδεχθήκατε την πρόσκληση.

Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους μακριά από τραυματισμούς, εύχομαι σε όλους να πάνε όλοι όλο και ψηλότερα. Καλή αρχή στη φετινή χρονιά και καλή δύναμη σε όσους συμβάλλουν για να αναδειχθεί αυτό το άθλημα.

Διαχρονικά είναι πολύ καλή η σχέση μας με τον πρόεδρο και την ομοσπονδία και ελπίζουμε να συνεχίσει να είναι έτσι».

Σταύρος Μαυρικίδης (Πρόεδρος Ο.Δ.Β.Ε.)



«Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την εκδήλωση. Φέτος θα είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε έως τώρα, θα συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τα πρωταθλήματα. Θα θέλαμε όμως και τον σεβασμό σας λίγο περισσότερο».



