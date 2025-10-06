Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Παναιτωλικός: Το ξεχωριστό «αντίο» του Γιάννη Πετράκη
Φαβορί για τη διαδοχή του κρητικού τεχνικού είναι ο Γιάννης Αναστασίου
Λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση του «διαζυγίου» με τον Παναιτωλικό, έπειτα από δύο χρόνια κοινής πορείας, ο Γιάννης Πετράκης μέσω δήλωσης που «ανέβηκε» στην επίσημη ιστοσελίδα της αγρινιώτικης ΠΑΕ, ευχαρίστησε τον ιδιοκτήτη της ομάδας Φώτη Κωστούλα αλλά κι όλα τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε στον σύλλογο.
Αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Πετράκη:
«Θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Φώτη Κωστούλα για την ευκαιρία που μου έδωσε να αποτελέσω μέρος της ιστορίας αυτής της σπουδαίας ομάδας.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο κ. Γεράσιμο Μπελεβώνη, τον κ. Μάκη Μπελεβώνη και τον κ. Μάρκο Μαρκόφσκι για τη συμπεριφορά τους απέναντι μου και την άψογη συνεργασία που είχαμε. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε όλο τον οργανισμό και, κυρίως, στους άμεσους συνεργάτες μου για τη συνέπεια, τη σκληρή δουλειά και το καθημερινό τους ήθος.
Ευχαριστώ και όλους τους ποδοσφαιριστές με τους οποίους πορευτήκαμε μαζί αυτά τα δύο χρόνια - για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη θέληση που έδειξαν σε κάθε στιγμή. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον κόσμο για την αγάπη και τον σεβασμό που εισέπραξα σε όλη αυτή τη διαδρομή.
Σας εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες στο μέλλον.
Με εκτίμηση,
Γιάννης Πετράκης».
Φαβορί για τη διαδοχή του κρητικού τεχνικού είναι ο Γιάννης Αναστασίου, ο οποίος είχε εργαστεί στον Παναιτωλικό και την περίοδο 2021-2023.
