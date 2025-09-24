Κώστας Αντετοκούνμπο και Εβάν Φουρνιέ βαθμολόγησαν παλιές φανέλες του Ολυμπιακού - Βίντεο
Είμαστε λίγες μέρες μακριά πριν από την έναρξη της Euroleague και οι παίκτες του Ολυμπιακού έβαλαν τα «καλά» τους και αξιολόγησαν τις παλιές φανέλες της ομάδας.

Κώστας Αντετοκούνμπο και Εβάν Φουρνιέ, λοιπόν, μπήκαν σε ρόλο «κριτή» και διάλεξαν τις αγαπημένες τους φανέλες από διαφορετικές σεζόν.

Στο video οι δυο παίκτες του Ολυμπιακού βαθμολόγησαν εμφανίσεις που έχουν φορέσει οι Βασίλης Σπανούλης, Τζος Τσίλντρες, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο να βαθμολογεί τον εαυτό του με 10άρι.


