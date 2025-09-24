Κώστας Αντετοκούνμπο και Εβάν Φουρνιέ βαθμολόγησαν παλιές φανέλες του Ολυμπιακού - Βίντεο

Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Κώστας Αντετοκούνμπο και Εβάν Φουρνιέ έδειξαν τις προτιμήσεις του στις παλιότερες εμφανίσεις του Ολυμπιακού
Είμαστε λίγες μέρες μακριά πριν από την έναρξη της Euroleague και οι παίκτες του Ολυμπιακού έβαλαν τα «καλά» τους και αξιολόγησαν τις παλιές φανέλες της ομάδας.
Κώστας Αντετοκούνμπο και Εβάν Φουρνιέ, λοιπόν, μπήκαν σε ρόλο «κριτή» και διάλεξαν τις αγαπημένες τους φανέλες από διαφορετικές σεζόν.
Στο video οι δυο παίκτες του Ολυμπιακού βαθμολόγησαν εμφανίσεις που έχουν φορέσει οι Βασίλης Σπανούλης, Τζος Τσίλντρες, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο να βαθμολογεί τον εαυτό του με 10άρι.
Κώστας Αντετοκούνμπο και Εβάν Φουρνιέ, λοιπόν, μπήκαν σε ρόλο «κριτή» και διάλεξαν τις αγαπημένες τους φανέλες από διαφορετικές σεζόν.
Στο video οι δυο παίκτες του Ολυμπιακού βαθμολόγησαν εμφανίσεις που έχουν φορέσει οι Βασίλης Σπανούλης, Τζος Τσίλντρες, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο να βαθμολογεί τον εαυτό του με 10άρι.
Got the Greek and French finesse combined to see how they view some of @Olympiacos_BC’s past season jerseys! @Kostas_ante13 👔 @EvanFourmizz pic.twitter.com/bbb0LwGs64— EuroLeague (@EuroLeague) September 24, 2025
