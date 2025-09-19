Προκριματικά Basketball Champions League, ΠΑΟΚ - Ντέρμπι 79-67: Πέρασε στα ημιτελικά, παίζει με Μπούρσασπορ - Βίντεο
Προκριματικά Basketball Champions League, ΠΑΟΚ - Ντέρμπι 79-67: Πέρασε στα ημιτελικά, παίζει με Μπούρσασπορ - Βίντεο

Ο ΠΑΟΚ του Ζντοβτς έκανε στη Βουλγαρία το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στους ομίλους του BCL

Προκριματικά Basketball Champions League, ΠΑΟΚ - Ντέρμπι 79-67: Πέρασε στα ημιτελικά, παίζει με Μπούρσασπορ - Βίντεο
Ο ΠΑΟΚ έκανε τη δουλειά που χρειαζόταν στον προημιτελικό των προκριματικών του Basketball Champions League που διεξάγονται στη Βουλγαρία, επικρατώντας της Ντέρμπι με 79-67 και παίρνοντας την πρόκριση για την τετράδα.

Εκεί την Κυριακή (16:30) θα αντιμετωπίσει την Μπούρσασπορ, που λίγο νωρίτερα είχε κερδίσει με 81-74 της Μπραουνσβάιγκ.

Ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» από το δεύτερο κιόλας δεκάλεπτο και πλέον θέλει ακόμα δύο νίκες για να μπει στους ομίλους της διοργάνωσης.

Πρώτος σκόρερ για τους Θεσσαλονικείς ήταν ο Μπεν Μουρ, που σημείωσε 17 πόντους με 6/7 δίποντα, μαζί με 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και ένα μπλοκ, με ισάριθμο λάθος.

Διψήφιοι επίσης οι Τόμας Ντίμσα με 12 (4/6 τρίποντα), Νίκος Περσίδης με 11 και Στέφεν Μπράουν, Κλίβελαντ Μέλβιν με 10

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 45-31, 63-45, 79-67.





