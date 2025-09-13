Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Ξεκινάει η Super League 2: Τα φαβορί στον δρόμο για τα μεγάλα σαλόνια, η δομή του πρωταθλήματος και οι προκλήσεις της νέας σεζόν
Η Καλαμάτα και ο Πανιώνιος έχουν ανεβάσει τον πήχη στον Νότο, ο Ηρακλής και η Νίκη Βόλου στο προσκήνιο στον Βορρά - Χωρίς TV η πρεμιέρα
Το δεύτερο τη τάξει επαγγελματικό πρωτάθλημα της Super League 2 κάνει σέντρα το Σαββατοκύριακο ισορροπώντας ανάμεσα στην αναγκαιότητα και την αβεβαιότητα μιας λίγκας που δοκιμάζεται αλλά δεν παραιτείται. Τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκε σε πεδίο πειραματισμών με μεταβαλλόμενες δομές, οικονομικά «σκαμπανεβάσματα» και έντονα παράπονα από τους πρωταγωνιστές στο χορτάρι, τους ποδοσφιαριστές, για τις συνθήκες βιοπορισμού τους. Παρ’ όλα αυτά, καλύπτει το μεγάλο μέρος των επαγγελματικών ομάδων που βρίσκονται πίσω από την βιτρίνα του ελληνικού ποδοσφαίρου, φιλοξενεί ιστορικές φανέλες και παραμένει το «σκαλοπάτι» για την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια.
Η κατηγορία επιστρέφει στη δράση με ιδιότυπη κανονικότητα: δύο όμιλοι των δέκα, μεταφορά μισών βαθμών στη δεύτερη φάση και σκληρό πλαίσιο υποβιβασμών, σε ένα τοπίο που εξακολουθεί να δοκιμάζει τις αντοχές συλλόγων και ποδοσφαιριστών, αλλά κρατά ζωντανή την υπόσχεση για έντονο ανταγωνισμό.
Η περασμένη σεζόν: Θρίλερ και δράματα
Η περασμένη χρονιά άφησε ανεξίτηλα σημάδια. Στον Βόρειο όμιλο, η ΑΕΛ κυριάρχησε απόλυτα, τερματίζοντας πρώτη εξασφαλίζοντας την άνοδο στη Super League 1. Στον Νότιο, όμως, το σενάριο θύμιζε χολιγουντιανό θρίλερ: Η Κηφισιά χρειάστηκε έναν «τελικό» κόντρα στην Καλαμάτα για να σφραγίσει την ιστορική της επιτυχία. Το διπλό στην Παραλία στα play-offs, στις καθυστερήσεις, έγραψε ιστορία, ενώ η Λαμία και η Athens Kallithea υποβιβάστηκαν από τη Super League. Η Λαμία, μάλιστα, δεν θα αγωνιστεί φέτος στη Super League 2, καθώς κατεβαίνει στη Γ' Εθνική.
Φετινή δομή: Αλλαγές και προσαρμογές
Το φετινό πρωτάθλημα σχεδιάστηκε αρχικά για έναν όμιλο, αλλά τελικά θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους των 10 ομάδων ο καθένας, λόγω της μη συμμετοχής της Λαμίας. Τη θέση της πήρε ο Παναργειακός, ο οποίος αρχικά είχε υποβιβαστεί αλλά δικαιώθηκε από το Διαιτητικό Δικαστήριο, εξασφαλίζοντας την παραμονή. Έτσι, ο συνολικός αριθμός έφτασε ξανά τις 20 ομάδες.
Στις συμμετοχές περιλαμβάνονται: Η Καλλιθέα (υποβιβάστηκε από Super League), 14 ομάδες που παρέμειναν από πέρσι (Asteras Aktor B’, Καβάλα, Καμπανιακός, Μακεδονικός, Νίκη Βόλου, ΠΑΟΚ Β’, Ηρακλής, ΠΑΣ Γιάννινα, Αιγάλεω, Ηλιούπολη, Καλαμάτα, Παναργειακός, Πανιώνιος, Χανιά), ο Ολυμπιακός Β' (αντικαθιστά την ΑΕΚ Β'), και τέσσερις πρωταθλήτριες από τη Γ' Εθνική: Νέστος Χρυσούπολης, Αναγέννηση Καρδίτσας, Ελλάς Σύρου και Μαρκό.
Το σύστημα διεξαγωγής: Play-offs και Play-outs
Το πρωτάθλημα χωρίζεται σε δύο φάσεις: την κανονική διάρκεια και τα play-offs/play-outs. Δεν υπάρχει απευθείας υποβιβασμός. Στα play-offs, οι τέσσερις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου αγωνίζονται σε διπλούς αγώνες (εντός-εκτός), ξεκινώντας με το ήμισυ των βαθμών τους. Περιλαμβάνουν 6 αγωνιστικές, με στόχο την άνοδο.
Στα play-outs, οι θέσεις 5-10 ξεκινούν παρομοίως με μισούς βαθμούς και παίζουν διπλούς αγώνες. Οι τέσσερις τελευταίες υποβιβάζονται στη Γ' Εθνική. Συνολικά, ανεβαίνουν δύο ομάδες (νικήτριες play-offs) και πέφτουν οκτώ. Οι Β' ομάδες (ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Αστέρας Τρίπολης) υποβιβάζονται αλλά δεν ανεβαίνουν.
Η κανονική περίοδος τελειώνει στις 25 Ιανουαρίου 2026, με διακοπή Χριστουγέννων (28/12-4/1). Τα play-offs/play-outs ξεκινούν 15 Φεβρουαρίου, με play-offs να ολοκληρώνονται 22 Μαρτίου και play-outs 26 Απριλίου (με διακοπή Πάσχα 12/4).
Η «σκακιέρα» του Βορρά
Στον Α' όμιλο (Βορράς) μετέχουν οι: Αναγέννηση Καρδίτσας, Asteras Aktor B’, Καβάλα, Καμπανιακός, Μακεδονικός, Νέστος Χρυσούπολης, Νίκη Βόλου, ΠΑΟΚ Β’, ΠΟΤ Ηρακλής, ΠΑΣ Γιάννινα.
Ο Ηρακλής μπαίνει ως το πιο ισχυρό χαρτί, με την πρόσληψη του Μπάμπη Τεννέ και πλήρη σύμπλευση με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, που δίνει σήμα επένδυσης και νίκης, εν μέσω σημαντικών κινήσεων.
Η «σκακιέρα» του Βορρά
Στον Α' όμιλο (Βορράς) μετέχουν οι: Αναγέννηση Καρδίτσας, Asteras Aktor B’, Καβάλα, Καμπανιακός, Μακεδονικός, Νέστος Χρυσούπολης, Νίκη Βόλου, ΠΑΟΚ Β’, ΠΟΤ Ηρακλής, ΠΑΣ Γιάννινα.
Ο Ηρακλής μπαίνει ως το πιο ισχυρό χαρτί, με την πρόσληψη του Μπάμπη Τεννέ και πλήρη σύμπλευση με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, που δίνει σήμα επένδυσης και νίκης, εν μέσω σημαντικών κινήσεων.
Οι «κυανόλευκοι» έχτισαν κορμό με ανανεώσεις και στοχευμένες προσθήκες, ενώ η ρητορική αποφασιστικότητας του Τεννέ συντονίζεται με τον ιστορικό στόχο επιστροφής και την απαίτηση πρωταθλητισμού από την κερκίδα.
Ο Ηρακλής προχώρησε σε σημαντικές μεταγραφές που συνεχίστηκαν μέχρι το... παραπέντε της σέντρας. Στις μεγάλες αφίξεις της κατηγορίας ο Ντέλετιτς, ενώ αποκτήθηκαν ποδοσφαιριστές που κάνουν την διαφορά όπως ο Εραμούσπε, o Μάναλης, ο Μαχαίρας κ.α.
Η ομάδα που θα προσπαθήσει να χαλάσει τα σχέδια του «γηραιού» είναι η Νίκη Βόλου. Με έναν προπονητή που έχει αποδείξει την αξία του και ένα ρόστερ γεμάτο ποιότητα, οι Θεσσαλοί δείχνουν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τον τίτλο και να επιστρέψουν στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Στον πάγκο της Νίκης Βόλου βρίσκεται ο Κώστας Γεωργιάδης, ο άνθρωπος που αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής του Βορείου ομίλου την περασμένη σεζόν. Η διοίκηση της ομάδας έδειξε τις προθέσεις της από νωρίς, αυξάνοντας κατακόρυφα το μπάτζετ και κινούμενη έξυπνα στο μεταγραφικό παζάρι. Οι κινήσεις ήταν προσεγμένες και ουσιαστικές, φέρνοντας στη Μαγνησία παίκτες που συνδυάζουν εμπειρία και προοπτική.
Ο Γιάννης Λουκίνας, με το ένστικτο του σκόρερ, καλείται να ηγηθεί της επιθετικής γραμμής, ενώ ο Ζαν Μπαριέντος φέρνει δημιουργικότητα και δυναμισμό στη μεσαία γραμμή. Κάτω από τα δοκάρια, ο έμπειρος Θανάσης Γκαραβέλης προσφέρει σταθερότητα, και ο Ανταμ Τζανετόπουλος ενισχύει την άμυνα με τα ηγετικά του χαρακτηριστικά. Στα άκρα, η ομάδα απέκτησε παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, όπως ο Ντούσαν Στοΐλκοβιτς, ο Γιαν Βοντχάνελ και ο Χένρι Όφια, οι οποίοι προσθέτουν ταχύτητα και τεχνική στο δημιουργικό κομμάτι. Παράλληλα, ο ταλαντούχος Λώλης έρχεται να δώσει φρεσκάδα και προοπτική σε ένα ρόστερ που είναι πλήρες σε κάθε θέση, δίνοντας στον Γεωργιάδη τη δυνατότητα να προσαρμόζει την τακτική του ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε αγώνα.
Η Αναγέννηση Καρδίτσας, μια από τις πιο λαοφιλείς ομάδες της ελληνικής περιφέρειας, επιστρέφει στη Super League 2 μετά από απουσία ενός χρόνου και δείχνει έτοιμη να πρωταγωνιστήσει. Με την άνοδο που κέρδισε την περσινή σεζόν, κατακτώντας το πρωτάθλημα στον 2ο όμιλο της Γ’ Εθνικής, η ομάδα της Καρδίτσας έχει ενισχυθεί εντυπωσιακά, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες στους πιστούς της φιλάθλους.
Η διοίκηση της Αναγέννησης έδειξε την εμπιστοσύνη της στον άνθρωπο που την οδήγησε στην επιτυχία. Ο Τιμόθεος Καβακάς παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία, με στόχο να συνεχίσει το έργο του και να οδηγήσει την ομάδα σε μια επιτυχημένη πορεία. Οι στόχοι είναι σαφείς: αρχικά η είσοδος στην πρώτη τετράδα των play off και, γιατί όχι, η υπέρβαση για να «χτυπήσει» την πρώτη θέση του ομίλου.
Για να πετύχει τους στόχους της, η Αναγέννηση Καρδίτσας κινήθηκε δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι. Το ρόστερ έχει αναβαθμιστεί σημαντικά με την απόκτηση ποδοσφαιριστών που γνωρίζουν καλά την κατηγορία και έχουν αποδεδειγμένη αξία. Στις πιο σημαντικές προσθήκες περιλαμβάνονται οι Νοικοκυράκης, Πεταυράκης, Διαμαντής και Πολέτο. Αυτοί οι παίκτες, μαζί με το υπάρχον δυναμικό, δημιουργούν ένα σύνολο που αναμένεται να είναι άκρως ανταγωνιστικό και ικανό να σταθεί επάξια απέναντι στα φαβορί του ομίλου.
Νότος: O άξονας Καλαμάτα–Πανιώνιος
Στον Β' όμιλο μετέχουν οι: Αιγάλεω, Athens Kallithea, Ελλάς Σύρου, Ηλιούπολη, Καλαμάτα, Μαρκό, Ολυμπιακός Β’, Παναργειακός, Πανιώνιος, Χανιά.
Στον Νότο η κούρσα για την κατάκτηση του τίτλου φαίνεται πως θα δοθεί ανάμεσα σε δύο ομάδες. Η Καλαμάτα προχώρησε σε ριζική ανανέωση, τόσο σε στελέχη, όσο και σε έμψυχο δυναμικό. Έχει το Know-How με τον Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο της και πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές που προέρχονται από την ΑΕΛ με πρωταθληματική πορεία. Από κοντά με ίδιες πιθανότητες ο Πανιώνιος του Παύλου Δερμιτζάκη. Οι «κυανέρυθροι» προχώρησαν σε σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις, ενδυναμώνοντας το ρόστερ τους σε ικανοποιητικό βαθμό.
Η Καλαμάτα μπαίνει στη νέα σεζόν με φρέσκο αέρα, αλλά με τον ίδιο μεγάλο στόχο: την άνοδο στη Super League 1. Η «Μαύρη Θύελλα» δείχνει από το ξεκίνημα της προετοιμασίας να βρίσκεται σε εντελώς διαφορετική φάση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έχοντας πλέον στο τιμόνι της τον Αλέκο Βοσνιάδη, έναν προπονητή που γνωρίζει όσο λίγοι τον δρόμο προς την κορυφαία κατηγορία.
Ο 64χρονος τεχνικός, ο οποίος πέρσι οδήγησε την ΑΕΛ στην επιστροφή της στη Super League 1, έχει στο παλμαρέ του ανόδους με την Athens Kallithea, τον Απόλλωνα Σμύρνης, τη Νίκη Βόλου και την Κέρκυρα, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες στην Καλαμάτα. Μαζί του ακολούθησαν από τη Λάρισα και οι στενοί του συνεργάτες, Ευρυπίδης Τσιμπανάκος (γενικός διευθυντής), Γιάννης Στάθης (γενικός αρχηγός) και Σπύρος Παπακωνσταντίνου (διοικητικό τμήμα της ΠΑΕ).
Η «γραμμή» Λάρισα – Καλαμάτα συνεχίστηκε και στο ρόστερ, με τους πρωταθλητές Βαφέα, Τάχατο, Λυμπεράκη και Οικονόμου να μετακομίζουν στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Έτσι, η ομάδα ανανεώθηκε σε όλα τα επίπεδα, δείχνοντας μια διαφορετική νοοτροπία και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
Στο μεταγραφικό παζάρι, η Καλαμάτα κινήθηκε μεθοδικά και ουσιαστικά. Ενίσχυσε το δυναμικό της με παίκτες που έχουν ξεχωρίσει στη Super League 2, όπως οι Κωτσόπουλος, Τσέλιος και Μάντζης, ενώ προχώρησε και σε μια μεταγραφή υψηλού κύρους με τον Μπρούνο Γκάμα, που φέρνει ποιότητα και εμπειρία στο ρόστερ.
Όλα δείχνουν ότι η φετινή Καλαμάτα μπαίνει πιο ώριμη και ψυχολογικά έτοιμη από ποτέ στη μάχη του πρωταθλήματος, έχοντας τις βάσεις για να κυνηγήσει με αξιώσεις το όνειρο της ανόδου.
Ο Πανιώνιος προβάλλει ως ένας από τους βασικούς ανταγωνιστές της Καλαμάτας. Η ιστορική ομάδα της Νέας Σμύρνης, μετά την πολυετή της απουσία από τις επαγγελματικές κατηγορίες, επέστρεψε πέρσι στη Super League 2 αφήνοντας ανάμικτες εντυπώσεις. Παρά το γεγονός ότι στάθηκε ανταγωνιστική στην κανονική διάρκεια, τερμάτισε στο -9 από την κορυφή και στα πλέι οφ δεν κατάφερε να αντέξει στον ρυθμό, καταλαμβάνοντας την 3η θέση.
Με πιο σταθερή πλέον διοικητική δομή και τον έμπειρο Παύλο Δερμιτζάκη στον πάγκο, οι «κυανέρυθροι» μπαίνουν στη φετινή σεζόν με ξεκάθαρο στόχο τον πρωταθλητισμό και την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία.
Το ρόστερ ενισχύθηκε με ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής. Στο κέντρο της άμυνας ξεχωρίζει ο Ρίτσαρντ Γένσεν, ενώ στις πτέρυγες η ποιότητα ανεβαίνει με τους Σίλβεστερ Φαν ντερ Βάτερ και Τζόναθαν Μόρσεϊ. Ο άξονας έδεσε με τον Ντάνι Μπεχαράνο ενώ στην επίθεση ο Παναγιώτης Μωραΐτης αναμένεται να αποτελέσει αιχμή του δόρατος, ενώ ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου προσθέτει δημιουργία και φαντασία στη μεσαία γραμμή.
Η φετινή χρονιά βρίσκει τον Πανιώνιο με το «πρέπει» του τίτλου να τον συνοδεύει. Με ισχυρό ρόστερ, έμπειρο τεχνικό επιτελείο και φανατική στήριξη από τον κόσμο του, ο ιστορικός σύλλογος φιλοδοξεί να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια.
Η Athens Καλλιθέα βρέθηκε πίσω στη Super League 2 μετά τη σύντομη παρουσία της στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου, που συνοδεύτηκε από τον άμεσο υποβιβασμό. Το καλοκαίρι σημαδεύτηκε από σημαντικές διοικητικές αλλαγές, καθώς ο Αμερικανός επιχειρηματίας και βασικός χρηματοδότης Άντριου Μπάρογουει αποχώρησε, παραχωρώντας τις μετοχές του στον Άλεξ Ντούμοφ, με τον οποίο επήλθε πλήρης συμφωνία.
Στον πάγκο της ομάδας θα βρίσκεται ο Κώστας Μπράτσος, που καλείται να χτίσει από την αρχή μια ανταγωνιστική Athens Kallithea με στόχο την τετράδα και τη σταθεροποίηση της ομάδας σε υψηλό επίπεδο.
Το ρόστερ έχει ανανεωθεί σε μεγάλο βαθμό, με την έλευση ποιοτικών ποδοσφαιριστών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο εξτρέμ Δημήτρης Μαυρίας, ο διεθνής Μαλτέζος φορ Αλεξάντερ Σαταριάνο, ο στόπερ Κοσμάς Γκέζος, καθώς και οι μπακ Γιάννης Σωτηράκος, Κωνσταντίνος Πανάγου και Φιλίμον Φροσύνης. Οι προσθήκες αυτές αναμένεται να ενισχύσουν τόσο την εμπειρία όσο και την αγωνιστική ισορροπία της ομάδας.
Η νέα εποχή βρίσκει την Athens Καλλιθέα αποφασισμένη να αφήσει πίσω της την απογοήτευση του υποβιβασμού και να θέσει στέρεες βάσεις για μια πορεία πρωταθλητισμού, με φόντο τη δυναμική επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία.
Η προσαρμογή του νέου ρόστερ στον ρυθμό της κατηγορίας και η αποτελεσματικότητα στα «κλειστά» παιχνίδια θα κρίνουν αν το πλάνο τετράδας θα επιβεβαιωθεί νωρίς ή θα μπει σε πίεση.
Τι να περιμένουμε
Βόρειος όμιλος: Ηρακλής με ορίζοντα κορυφής, Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας ως βασικοί διεκδικητές τετράδας και ικανοί να πιέσουν σε περιόδους «στραβοπατημάτων» του πρωτοπόρου.
Νότιος όμιλος: Καλαμάτα και Πανιώνιος σε τροχιά τίτλου με ρόστερ που τους δίνουν προβάδισμα και μια Athens Καλλιθέα που μπορεί να συστηθεί ξανά ως «παίκτης» τετράδας εφόσον βρει ταχύτητα.
Όσον αφορά τα τηλεοπτικά, η Λίγκα ανακοίνωσε την Παρασκευή την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και την ονοματοδοσία του πρωταθλήματος στην εταιρεία PERCAPITA των Βαρδινογιάννη - Σόλακ για την επόμενη τετραετία.
Το κανάλι που είναι στην pole position για την μετάδοση των αγώνων του πρωταθλήματος είναι το Action 24, όμως δεν έχουν πέσει ακόμα υπογραφές, καθώς δεν υπάρχει οριστική συμφωνία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Super League 2:
Α' όμιλος
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
17:00 Καμπανιακός – Καβάλα
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
17:00 ΠΟΤ Ηρακλής – Αστέρας Τρίπολης Β’
17:00 Αναγέννηση Καρδίτσας – Μακεδονικός
17:00 Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
17:00 Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β’
Β' όμιλος
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
17:00 Καλαμάτα – Μαρκό
17:00 Αιγάλεω ΑΟ – Athens Kallithea FC
17:00 Ηλιούπολη – Παναργειακός
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
17:00 Χανιά – Ελλάς Σύρου
17:00 Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος
