«Ξαναχτύπησε» στο twitter o Τσιτσιπάς: Ένας άνθρωπος θα υπομείνει πόνο, απομόνωση και τρέλα… αρκεί αυτά να οδηγούν κάπου

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι γνωστός για τις αναρτήσεις του στο twitter με φιλοσοφικό περιεχόμενο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική του κατάσταση τον τελευταίο καιρό, παρότι ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς επέστρεψε στο πλάι του για μα τον βοηθήσει ύστερα από ένα σύντομο και δύσκολο πέρασμα του Ιβανίσεβιτς. 

Ο Στέφανος, πέρα από την παρουσία του στα court του τένις, δείχνει συχνά να μοιράζεται με τους φίλους του στα social media σκέψεις και συναισθήματα που τον απασχολούν.

Το πρωί της Κυριακής (7/9) έκανε μία ανάρτηση στο twitter, η οποία θίγει θέματα προσωπικής αντοχής και εσωτερικής δύναμης.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας αναφέρθηκε σε καταστάσεις πόνου, απομόνωσης και ψυχολογικής πίεσης που μπορεί να βιώσει κάθε άνθρωπος. Όπως έγραψε ο ίδιος:

«Ένας άνθρωπος θα υπομείνει πόνο, απομόνωση και τρέλα… αρκεί αυτά να οδηγούν κάπου».

Θυμίζουμε ότι ο Στέφανος ετοιμάζεται για τους αγώνες του Davis Cup εναντίον της Βραζιλίας.


