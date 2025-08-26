Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Παναθηναϊκός: Ο Αλαφούζος έδωσε το παρών στην τελευταία προπόνηση πριν την αναχώρηση για Τουρκία
Παναθηναϊκός: Ο Αλαφούζος έδωσε το παρών στην τελευταία προπόνηση πριν την αναχώρηση για Τουρκία
Ο ισχυρός άνδρας των πρασίνων παρακολούθησε το πρόγραμμα και συνομίλησε με τους ανθρώπους της ομάδας
Με ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης σε παίκτες και προπονητή, ο Γιάννης Αλαφούζος έδωσε το «παρών» στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού επί ελληνικού εδάφους, πριν από την αναχώρηση για την Τουρκία και τη μεγάλη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ.
Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Κορωπίου, όπου παρακολούθησε όλο το πρόγραμμα της ομάδας υπό την καθοδήγηση του Ρουί Βιτόρια, και στη συνέχεια είχε προσωπικές συνομιλίες τόσο με τους ποδοσφαιριστές όσο και με το τεχνικό τιμ.
Ο διοικητικός ηγέτης του «τριφυλλιού» έχει δώσει το παρών σε αρκετές κρίσιμες στιγμές της φετινής πορείας των «πράσινων» στην Ευρώπη. Είχε ταξιδέψει στην Πολωνία για τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ, ενώ βρέθηκε δίπλα στην ομάδα και πριν από τον πρώτο προημιτελικό με τη Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ.
