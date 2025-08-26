Παναθηναϊκός: Ο Αλαφούζος έδωσε το παρών στην τελευταία προπόνηση πριν την αναχώρηση για Τουρκία
Γιάννης Αλαφούζος Παναθηναϊκός Σαμσουνσπόρ

Παναθηναϊκός: Ο Αλαφούζος έδωσε το παρών στην τελευταία προπόνηση πριν την αναχώρηση για Τουρκία

Ο ισχυρός άνδρας των πρασίνων παρακολούθησε το πρόγραμμα και συνομίλησε με τους ανθρώπους της ομάδας

Παναθηναϊκός: Ο Αλαφούζος έδωσε το παρών στην τελευταία προπόνηση πριν την αναχώρηση για Τουρκία
Με ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης σε παίκτες και προπονητή, ο Γιάννης Αλαφούζος έδωσε το «παρών» στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού επί ελληνικού εδάφους, πριν από την αναχώρηση για την Τουρκία και τη μεγάλη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ.

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Κορωπίου, όπου παρακολούθησε όλο το πρόγραμμα της ομάδας υπό την καθοδήγηση του Ρουί Βιτόρια, και στη συνέχεια είχε προσωπικές συνομιλίες τόσο με τους ποδοσφαιριστές όσο και με το τεχνικό τιμ.

Ο διοικητικός ηγέτης του «τριφυλλιού» έχει δώσει το παρών σε αρκετές κρίσιμες στιγμές της φετινής πορείας των «πράσινων» στην Ευρώπη. Είχε ταξιδέψει στην Πολωνία για τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ, ενώ βρέθηκε δίπλα στην ομάδα και πριν από τον πρώτο προημιτελικό με τη Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ.

