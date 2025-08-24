Μάντσεστερ Σίτι: Συμφώνησε με Ντοναρούμα - Τι απομένει για να «σφραγίσει» τη μεταγραφή
SPORTS
Μάντσεστερ Σίτι Τζανλουίτζι Ντοναρούμα

Μάντσεστερ Σίτι: Συμφώνησε με Ντοναρούμα - Τι απομένει για να «σφραγίσει» τη μεταγραφή

Το deal φαίνεται πως θα κλείσει για ένα ποσό λιγο μικρότερο από τα 50 εκατομμύρια που αρχικά απαιτούσαν οι Παριζιάνοι

Μάντσεστερ Σίτι: Συμφώνησε με Ντοναρούμα - Τι απομένει για να «σφραγίσει» τη μεταγραφή
Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα αποχαιρέτησε την Παρί Σεν Ζερμέν και τους φιλάθλους της κι ετοιμάζεται για μία νέα πρόκληση στην Premier League. Ο Ιταλός τερματοφύλακας έχει συμφωνήσει σε όλα με την Μάντσεστερ Σίτι, που κατάφερε να «εκτοπίσει» τη Γιουνάιτεντ στην κούρσα της απόκτησής του και να πάρει το προβάδισμα.

Οι Citizens,όπως έκανε γνωστό ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, είναι σε διαρκείς διαπραγαμτεύσεις με την PSG προκειμένου να κλείσουν τη συμφωνία για τον 26χρονο τερματοφύλακα, με το κλίμα να είναι θετικό. Πιο συγκεκριμένα, το deal φαίνεται πως θα κλείσει για ένα ποσό λιγο μικρότερο από τα 50 εκατομμύρια που αρχικά απαιτούσαν οι Παριζιάνοι.

Παρ'όλα αυτά, το αν τελικά θα υπάρξει λευκός καπνός εξαρτάται από την περίπτωση του Έντερσον. Ο Βραζιλιάνος είναι ο κύριος στόχος της Γαλατάσαραϊ αυτό το καλοκαίρι που πιέζει προκειμένουν να τον εντάξει άμεσα στο ρόστερ της, ωστόσο ακόμα δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

