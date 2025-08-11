Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Τελειώνει από την Παρί Σεν Ζερμέν ο Ντοναρούμα - Έμεινε εκτός αποστολής για το Σούπερ Καπ με την Τότεναμ
Οδήγησε την Παρί Σεν Ζερμέν στην κατάκτηση του Champions League αλλά τελειώνει από τους Παριζιάνους ο Ιταλός τερματοφύλακας
Χωρίς τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα θα παραταχθεί η Παρί Σεν Ζερμέν στο Σούπερ Καπ Ευρώπης (13/8 στο Ούντινε) με αντίπαλο την Τότεναμ.
Η κάτοχος του Champions League δεν υπολογίζει τον Ιταλό τερματοφύλακα και του το δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο αφήνοντάς τον εκτός αποστολής για ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι.
Ο Λούκας Σεβαλιέ θα πάρει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια. Ο Ντοναρούμα είναι στην Παρί Σεν Ζερμέν από το 2021 και ήταν ο ήρωας της περσινής σεζόν όπου η ομάδα του κατέκτησε για πρώτη φορά το Champions League.
Πάντως φέρεται ήδη να υπάρχει ενδιαφέρον από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Τσέλσι για τον βασικό τερματοφύλακα της εθνικής Ιταλίας.
