Τελειώνει από την Παρί Σεν Ζερμέν ο Ντοναρούμα - Έμεινε εκτός αποστολής για το Σούπερ Καπ με την Τότεναμ
SPORTS
Παρί Σεν Ζερμέν Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα

Τελειώνει από την Παρί Σεν Ζερμέν ο Ντοναρούμα - Έμεινε εκτός αποστολής για το Σούπερ Καπ με την Τότεναμ

Οδήγησε την Παρί Σεν Ζερμέν στην κατάκτηση του Champions League αλλά τελειώνει από τους Παριζιάνους ο Ιταλός τερματοφύλακας

Τελειώνει από την Παρί Σεν Ζερμέν ο Ντοναρούμα - Έμεινε εκτός αποστολής για το Σούπερ Καπ με την Τότεναμ
Χωρίς τον  Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα  θα παραταχθεί η Παρί Σεν Ζερμέν στο Σούπερ Καπ Ευρώπης (13/8 στο Ούντινε) με αντίπαλο την Τότεναμ. 

Η κάτοχος του Champions League δεν υπολογίζει τον Ιταλό τερματοφύλακα και του το δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο αφήνοντάς τον εκτός αποστολής για ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. 

Ο Λούκας Σεβαλιέ θα πάρει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια. Ο Ντοναρούμα είναι στην Παρί Σεν Ζερμέν από το 2021 και ήταν ο ήρωας της περσινής σεζόν όπου η ομάδα του κατέκτησε για πρώτη φορά το Champions League. 

Πάντως φέρεται ήδη να υπάρχει ενδιαφέρον από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Τσέλσι για τον βασικό τερματοφύλακα της εθνικής Ιταλίας. 



