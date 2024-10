Προκριματικά ποδοσφαίρου Euro 2025 γυναικών: Ελλάδα και Βέλγιο έμειναν στο 0-0 στο Ηράκλειο - Βίντεο

Κλείσιμο

Στον πιο ιστορικό αγώνα της, μέχρι τον επόμενο, η Εθνική Γυναικών πραγματοποίησε ανταγωνιστική εμφάνιση και ήρθε ισόπαλη 0-0 με το Βέλγιο στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» στην 1η αγωνιστική των play off του EURO 2025. Σπουδαίο αποτέλεσμα για την Εθνική Ομάδα, καθώς τις δύο ομάδες χωρίζει μία κατηγορία στο Nations League και 44 θέσεις στο ranking (20-64). Η πρόκριση στον 2ο γύρο των play off θα κριθεί την την Τρίτη 29/10 στις 21:15 στη Λουβέν του Βελγίου.Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμέςΣτο πρώτο ημίχρονο το Βέλγιο ανέλαβε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως η Εθνική Ομάδα λειτούργησε σωστά στον ανασταλτικό τομέα, με καλές αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές της και προσπάθησε να αιφνιδιάσει με αντεπιθέσεις στον κενό χώρο. Στην πρώτη τελική στην εστία στο 19ο λεπτό, η Γιαννακούλη είχε σωστή τοποθέτηση στον άξονα της εστίας και μπλόκαρε σταθερά το γυριστό σουτ της Έρλινγκς από τη μεγάλη περιοχή. Στο 35ο λεπτό διεθνής τερματοφύλακας αντέδρασε και πάλι σωστά και σταμάτησε την Βούλαερτ σε τετ α τετ όπως και στο σουτ της ίδιας παίκτριας στο 39ο. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της Εθνικής σημειώθηκε στο 45ο λεπτό, όταν η Μήτκου βρήκε την Σπυριδωνίδου στην πλάτη της άμυνας αλλά η προβολή της διεθνούς επιθετικού από κοντά βρήκε την εξωτερική μεριά των διχτυών.Στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρξαν πολλές μεγάλες ευκαιρίες, απόρροια της εξαιρετικής λειτουργίας της Εθνικής Ομάδας που άντεξε και διαχειρίστηκε εξαιρετικά την πίεση του Βελγίου. Στο 50ό λεπτό η Γιαννακούλη πραγματοποίησε εκπληκτική απόκρουση σε κοντινό σουτ της Κέϊμαν από τη μικρή περιοχή μετά από τη σέντρα της Βούλαερτ ενώ στο 90ό λεπτό με το σουτ της Μίσιπο από πλάγια θέση κατέληξε λίγο άουτ. Το τελευταίο σφύριγμα της Αϊνάρα Ασεβέδο από την Ισπανία βρήκε τις δύο ομάδες να "αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς" για την πρόκριση στον 2ο γύρο των play off του EURO 2025.Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στη 2η φάση των play off τη νικήτρια του ζευγαριού Τουρκία-Ουκρανία (1-1 η πρώτη αναμέτρηση).Την αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες παρακολούθησαν 1.500 θεατές που στήριξαν την Εθνική Ομάδα στη μάχη της πρόκρισης.Πριν την έναρξη της αναμέτρησης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του διεθνούς ποδοσφαιριστή Τζορτζ Μπάλντοκ ενώ ως φόρο τιμής στον εκλιπόντα οι ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Ομάδας αγωνίστηκαν με μαύρα περιβραχιόνια στην αναμέτρηση.Ελλάδα (Αλέξανδρος Κατηκαρίδης): Γιαννακούλη, Πατερνά, Παλαμά (77' Γεωργίου), Γκάτσου, Μήτκου, Σαρρή, Μάρκου, Μωραΐτου, Γιαννακά, Κόγγουλη (18΄Κοσκερίδου - 57' Σάϊχ), Σπυριδωνίδου.Βέλγιο (Ιβ Σέρνελς): Λίχτφους, Γιάνσεν, Ντε Νέβε, Κέϊς, Ντελουάς, Έρλινγκς (68' Μπλόμ), Μίσσιπο, Τούλινγκς (58' Βανχέβερμετ) Γιάνσενς, Ντιτρουά (46' Κέϊμαν), Βούλαερτ.