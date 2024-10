Ρεάλ Μαδρίτης: Έντονη κριτική σε Μπέλινγκχαμ για τη φετινή αφλογιστία - «Από το 10 στο μηδέν σε ένα χρόνο»

Από την αποθέωση στην έντονη κριτική έχει βρεθεί ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ μέσα σε λίγους μήνες στην Ισπανία.

Ο 21χρονος επιθετικός χαφ έκανε μια εντυπωσιακή πρώτη σεζόν μετά τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως φέτος δυσκολεύεται να βρει ρυθμό και δεν έχει καταφέρει να σκοράρει και τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης του άσκησαν έντονη κριτική καθώς το σερί χωρίς γκολ για τη Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε τα 11 παιχνίδια.

Ο Μπέλινγκχαμ, είχε μια καταπληκτική πρώτη χρονιά στο Μπερναμπέου τη σεζόν 2023-24, μετά τη μεταγραφή του από την Μπορούσια Ντόρτμουντ με αρχική αμοιβή 113 εκατομμύρια ευρώ. Ο Άγγλος σταρ πέτυχε 23 γκολ και πρόσθεσε 13 ασίστ σε 42 παιχνίδια, καθώς η Ρεάλ κατέκτησε τη La Liga, το Champions League και το Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Ωστόσο, φέτος δεν έχει ακόμη ανοίξει λογαριασμό, έχοντας αποτύχει να σκοράρει σε εννέα αγώνες της σεζόν 2024-25, καθώς και στους δύο τελευταίους αγώνες της προηγούμενης σεζόν. Η ισπανική εφημερίδα Marca τον επέκρινε για την απόδοσή του, επισημαίνοντας ότι την ίδια περίοδο πέρυσι είχε ήδη 10 γκολ και τον κατηγόρησε ότι «πήγε από το 10 στο μηδέν σε ένα χρόνο».

Κλείσιμο

⚪️✨ Ancelotti backs Jude Bellingham: “Obviously Jude would like to score more but we are very satisfied with him”.



“He does many more things than just goals for us, his overall contribution is much more important than his goals. He is a very important player for us”. pic.twitter.com/3YSNcGeMCJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2024

Η Marca σημείωσε επίσης την αλλαγή στη συμπεριφορά του, υπογραμμίζοντας ότι η εμβληματική πανηγυρική κίνηση του Μπέλινγκχαμ με τα «ανοιχτά χέρια» έχει αντικατασταθεί από σταυρωμένα χέρια, αναφέροντας: «Από τις 14 Μαΐου, όταν σημείωσε το τελευταίο του γκολ με τη Ρεάλ, δεν έχει ξανανοίξει τα χέρια του».

Η εφημερίδα ανέφερε επίσης ότι ο Μπέλινγκχαμ δυσκολεύεται να διαχειριστεί τη χαμηλή φόρμα του και ότι είναι απίθανο να πλησιάσει την περσινή του επίδοση σε γκολ. Κατά τη νίκη της Ρεάλ με 2-1 επί της Θέλτα το Σαββατοκύριακο, επισημάνθηκε η «μεγάλη οργή» του Μπέλινγκχαμ προς τον Βινίσιους όταν ο Βραζιλιάνος δεν του πέρασε την μπάλα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο προπονητής της Ρεάλ, Κάρλο Αντσελότι, πάντως, υποβάθμισε το περιστατικό, λέγοντας ότι οι δύο παίκτες δεν έχουν προβλήματα μεταξύ τους.

Παράλληλα, η Marca ανέφερε ότι ο Μπέλινγκχαμ έχει «επισκιαστεί» από την άφιξη του Κιλιάν Εμπαπέ το καλοκαίρι, με τον Γάλλο να έχει ήδη σημειώσει οκτώ γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, «κλέβοντας» τα γκολ που είχε ο Άγγλος την περασμένη σεζόν.

Σε υπεράσπιση του Μπέλινγκχαμ, η μεταγραφή του Εμπαπέ έχει αναγκάσει τον Άγγλο να παίζει σε πιο αμυντική θέση, κάτι που έχει επηρεάσει την επίδοση του σε γκολ. Ο Μπέλινγκχαμ είδε την απογοήτευσή του να αυξάνεται και στο Champions League, όταν ακυρώθηκε πέναλτι που ήταν έτοιμος να εκτελέσει, μετά από χρήση του VAR.

🚨 BREAKING: Jude Bellingham will play the diamond in a 4-4-2 again.



He will return to his position from last season. @marca pic.twitter.com/Y3Ws5ZKdpS — Madrid Zone (@theMadridZone) October 21, 2024

Επίσης, η Diario Sport ήταν εξίσου επικριτική, λέγοντας ότι «είναι μακρινή η ανάμνηση του παίκτη που είχε την άνεση να πλησιάζει την περιοχή και να υπογράφει θεαματικές εμφανίσεις». Αναφέρει ότι ο Μπέλινγκχαμ έχει περάσει σε πιο δευτερεύοντα ρόλο, με τους Βινίσιους και Εμπαπέ να έχουν πλέον πιο κεντρικό ρόλο στις επιθέσεις της Ρεάλ.

Επιπλέον, η ισπανική εφημερίδα Diario Sport ήταν επίσης πολύ επικριτική απέναντι στον Μπέλινγκχαμ, αναφέροντας ότι «η ανάμνηση του παίκτη που είχε την ελευθερία να πλησιάζει την περιοχή και υπέγραψε θεαματικές επιδόσεις είναι μακρινή».

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ο Μπέλινγκχαμ «έχει περάσει από το να είναι ο απόλυτος αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης σε έναν πιο δευτερεύοντα ρόλο», με έμφαση στο ότι δυσκολεύεται να επηρεάσει το παιχνίδι τόσο αποτελεσματικά από τη θέση που αγωνίζεται.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι Βινίσιους Τζούνιορ και Εμπαπέ να έχουν έναν πιο κεντρικό ρόλο στις επιθέσεις της Ρεάλ, με τη Diario Sport να εξηγεί την έντονη επίπτωση που αυτό έχει στον Μπέλινγκχαμ.

Το δημοσίευμα ανέφερε: «Αν και ο Μπέλινγκχαμ έχει δείξει την ικανότητα να συνδυάζεται μαζί τους με αριστοτεχνικό τρόπο, ο Άγγλος παίκτης έχει επισκιαστεί πλήρως από τους συμπαίκτες του στο παιχνίδι».

🚨 Jude Bellingham is frustrated with his form for Real Madrid.



💢 The English midfielder feels like he's being pushed aside and overshadowed by Kylian Mbappé. Playing deeper on the pitch than last season, his statistics also annoy him. Despite still playing well in midfield, he… pic.twitter.com/aT1JXDPvOx — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 21, 2024

Παράλληλα, η εφημερίδα diario Madridista κάλεσε τον Άγγλο να ανεβάσει την απόδοσή του, με το μέσο να ισχυρίζεται ότι ο Μπέλινγκχαμ έχει «επισκιαστεί» και έχει «ξεχωρίσει λιγότερο» από τις άλλες επιθετικές επιλογές της Ρεάλ.

Επιπλέον, αναφέρουν ότι βρίσκεται «πολύ μακριά από αυτό που είναι ικανός να δώσει» και τον κάλεσαν να δείξει «εκείνη την εκδοχή του εαυτού του από πέρυσι» τις επόμενες εβδομάδες.

Παρόλο που υπάρχει ακόμα αρκετός χρόνος για τον Μπέλινγκχαμ να ξεκινήσει δυνατά τη σεζόν του, η Marca ανέφερε τη γενικότερη κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Το ρεπορτάζ πρόσθεσε: «Ο Μπέλινγκχαμ εξακολουθεί να περιμένει τη στιγμή που θα μπορέσει να ανοίξει ξανά τα χέρια του για να πραγματοποιήσει τον εμβληματικό του πανηγυρισμό μετά από ένα γκολ.

Ο Αντσελότι τον έχει μετακινήσει από τη θέση στην οποία θριάμβευσε την περασμένη σεζόν και ο Άγγλος δεν λάμπει με τον ίδιο τρόπο».

Αυτή τη στιγμή, η Ρεάλ βρίσκεται στη δεύτερη θέση της La Liga, τρεις βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα, ενώ έχει μια νίκη και μια ήττα στους δύο πρώτους αγώνες της στο Champions League αυτή τη σεζόν.

Η ομάδα του Αντσελότι επιστρέφει στη δράση την Τρίτη με αντίπαλο την Μπορούσια Ντόρτμουντ, πριν από το πρώτο El Clásico της σεζόν το Σάββατο.





Ειδήσεις σήμερα:



Όλγα Κεφαλογιάννη: Ζητά την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών της



Νίκαια: Επεισοδιακή καταδίωξη με αυτοκίνητο να καταλήγει σε σταθμευμένα οχήματα – Δείτε φωτογραφίες



Στέφανος Κασσελάκης: Αυτά είναι τα γραφεία που νοίκιασε για τους εθελοντές που στηρίζουν την υποψηφιότητά του