Φαν Ντάικ: «Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για νέο συμβόλαιο, αλλά δεν ξέρω τι θα συμβεί»

Σε συζητήσεις με τη διοίκηση της Λίβερπουλ για την επέκταση του συμβολαίου του, το οποίο λήγει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, δήλωσε πως βρίσκεται ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ.



Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός διάγει αισίως την έβδομη χρονιά του στο «Ανφιλντ», όπου μετακόμισε το 2018, προερχόμενος από τη Σαουθάμπτον, και αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας, η οποία κατέκτησε στο διάστημα αυτό ένα Champions League, ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και δύο League Cup Αγγλίας, καθώς και το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων.

🚨🔴 Virgil van Dijk confirms: “Talks are ongoing with the right people to discuss my new contract at Liverpool”.



“When it’s time to make a decision, you guys (the media) will know it as well”.



“But now my full commitment & focus is on Liverpool, to be successful this season”. pic.twitter.com/ohsjcC5JAN