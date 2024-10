Μάρκο Σίλβα: Στάθηκε δίπλα σε παλαίμαχη της Φούλαμ που κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση από τον πρώην ιδιοκτήτη του συλλόγου

Πρόσφατα συμπεριλήφθηκε στη λίστα του FourFourTwo με τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο, όμως ο Μάρκο Σίλβα έδειξε το καλό του πρόσωπο και εκτός των τεσσάρων γραμμών.



Η Φούλαμ ταλανίζεται τελευταία από το σκάνδαλο που ξέσπασε μετά τα όσα κατήγγειλε η παλαίμαχη αρχηγός της ομάδας γυναικών, Ρόνι Γκίμπονς.



Η 44χρονη ισχυρίστηκε πως ο πρώην ιδιοκτήτης του συλλόγου, Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ (έφυγε από τη ζωή το 2023), τής έχει επιτεθεί σεξουαλικά δύο φορές, «φιλώντας τη και πιάνοντας το κορμί της παρά τη θέλησή της».

Marco Silva expresses sadness after former Fulham women’s captain, Ronnie Gibbons, tells @TheAthleticFC that she was sexually assaulted on two occasions by then-owner Mohamed Al Fayed.



