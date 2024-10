Μίλαν: H αμερικανική Redbird διαψεύδει ότι αναζητά επενδυτές - Τα σενάρια, η ημερομηνία και το γήπεδο

Η αμερικανική επενδυτική εταιρεία «RedBird Capital» διέψευσε σήμερα (4/10) δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας «La Repubblica» που ανέφερε ότι ήθελε να πουλήσει ένα μερίδιο-το 22%- της Μίλαν, την οποία κατέχει από το 2022.

«Το ρεπορτάζ της "La Repubblica" σχετικά με την πώληση ενός μεριδίου της Μίλαν είναι ολοκληρωτικά κατασκεύασμα. Είναι εντελώς αναληθής», δήλωσε εκπρόσωπος της «RedBird».

Cardinale cerca soci, in vendita il 22% del Milan. Lo stadio il vero affare https://t.co/9F78DSFPJb

Η «RedBird» ανέλαβε τον ιταλικό σύλλογο από το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο «Elliott» με εξαγορά 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η συμφωνία χρηματοδοτήθηκε εν μέρει μέσω ενός δανείου από την «Elliott» αξίας 560 εκατομμυρίων ευρώ, που λήγει το επόμενο έτος, συν την επένδυση της «RedBird» ύψους 681 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τη «La Repubblica».

Η «RedBird» προσπαθεί τώρα να «εξισορροπήσει το χαρτοφυλάκιό της» πουλώντας «έως και 150 εκατομμύρια ευρώ από το αρχικό επενδυμένο κεφάλαιο των 681 εκατομμυρίων» στο βασικό κόστος, σημειώνει η εφημερίδα.

🚫 Arriva la smentita di un portavoce #RedBird a @Reuters sulla volontà di cedere quote del #Milan: "Gerry #Cardinale, fondatore e managing partner del fondo, non conosce Washington Harbour e il documento citato dal giornale non gli è attribuibile". pic.twitter.com/qXvyKelXqI