Ο Κουντέ συμφωνεί με Ρόδρι: «Απεργία, ο μόνος τρόπος για να μας καταλάβουν» - Οι ποδοσφαιριστές σε σύγκρουση με FIFA και UEFA για το υπερφορτωμένο καλεντάρι

Ο αμυντικός της Μπαρτσελόνα Ζιλ Κουντέ «συμφώνησε με όλα» όσα είπε ο Ρόδρι της Μάντσεστερ Σίτι, ότι οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται «κοντά» σε απεργία για τον ετήσιο όγκο των αγώνων.

Η μαζική επέκταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων από τη FIFA, σε συνδυασμό με την αύξηση των αγώνων του Champions League στη νέα μορφή διοργάνωσης της UEFA, έχει διογκώσει το καλαντάρι των συλλόγων.

Η Παγκόσμια Ένωση Ποδοσφαιριστών (FIFPro) συνεργάστηκε πρόσφατα με πολλά σωματεία παικτών στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (PFA), προκειμένου να ξεκινήσει δύο νομικές ενέργειες κατά της απόφασης της FIFA να διοργανώσει τον διαγωνισμό το επόμενο καλοκαίρι.

🗣️ “There will come a time when we will have to go on strike.”



Barcelona and France defender Jules Kounde says: “Every year we have more games, less time to rest, and it is not for a lack of telling you, I think we have been telling you for three, four, or even more years.” pic.twitter.com/wmUV7Of600