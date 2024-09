Από το «μηδέν» στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης του breakdance η Ρέιτσελ Γκαν

Η Αυστραλή αθλήτρια του breakdance Ρέιτσελ Γκαν, γνωστή και ως B-Girl Raygun που έγινε viral μετά εμφάνιση και την παταγώδη αποτυχία στους Αγώνες του Παρισιού, κατατάσσεται πλέον στην 1η θέση των breaker στον κόσμο.

Η 37χρονη κατέκτησε την πρώτη θέση στην τελευταία κατάταξη των γυναικών που δημοσίευσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Χορευτικών Αθλημάτων (WDSF) - το διοικητικό όργανο του breakdance και άλλων χορευτικών αθλημάτων.





Despite the #ParisOlympics debacle, Australian breaker Rachael Gunn, or “b-girl Raygun”, holds the top spot in her sport’s latest world rankings.



On Tuesday, the sport’s governing body issued a statement to “provide clarity” on why Raygun tops the rankings.



