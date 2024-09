Αστέρας Τρίπολης: «Κλείνει ο Μακελελέ με συμβόλαιο για 1+1 χρόνια», αναφέρει το Foot Mercato

Ο Κλοντ Μακελελέ, σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικού «Foot Mercato», φέρεται έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Αστέρα Τρίπολης για διάστημα 1+1 χρόνων. Η είδηση έρχεται σε μια στιγμή που οι υπεύθυνοι του συλλόγου περιμένουν την τελική απόφαση του 51χρονου Γάλλου, ο οποίος καλείται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Το ρεπορτάζ του «Foot Mercato», το οποίο θεωρείται από τα πιο αξιόπιστα αθλητικά μέσα της Γαλλίας, αναφέρει πως ο Μακελελέ είναι θετικός στο ενδεχόμενο να μετακομίσει στην Τρίπολη, με τους σταθερούς επενδυτές του Αστέρα να αποτελούν κομβικό παράγοντα στην απόφασή του. Παράλληλα, το αθλητικό project που έχει αναπτύξει ο Αστέρας χαρακτηρίζεται ως φιλόδοξο, κάτι που φαίνεται να κερδίζει την προσοχή του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή και θρύλου του αθλήματος.

