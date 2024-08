Champions League: Λίβερπουλ-Ρεάλ, Μπαρτσελόνα-Μπάγερν και άλλες ματσάρες έβγαλε η κλήρωση - Οι αντίπαλοι των 36 ομάδων

The 2023 winners 👀 A look at Man City's league phase opponents 👇 #UCLdraw pic.twitter.com/6P1BO2m4Fb

A trip to Barcelona for Bayern München 💥 Taking a closer look at their league phase opponents 👇 #UCLdraw pic.twitter.com/JZImp30E1p

Το League phase αρχίζει στις 17/9 και ολοκληρώνεται στις 29/1. Ακολουθούν τα play offs για την είσοδο τους "16" και μετά τα νοκ άουτ όπως τα γνωρίζουμε από την... εποχή των ομίλων.Οι ομάδες που θα τερματίσουν από τις θέσεις 1 έως 8 προκρίνονται αυτόματα στους "16". Εκείνες που θα είναι από τη θέση 9 έως τη θέση 24 θα παίξουν μεταξύ τους στα πλέι οφ για τις 8 θέσεις για τη φάση των "16". Οι ομάδες από το 9 έως το 15 θα έχουν το 2ο ματς στην έδρα τους.Τα κλαμπ που θα τερματίσουν από το 25 έως το 36 δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη μετά τον Ιανουάριο όπου ολοκληρώνονται οι 8 αγωνιστικές.



Την κλήρωση έκαναν ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Τζίτζι Μπουφόν οι οποίοι τιμήθηκαν από την UEFA. Η σειρά των αγώνων κάθε ομάδας θα γίνει γνωστή το Σάββατο.



Από την κλήρωση ξεχωρίζουν τα παρακάτω παιχνίδια



Μπάγερν Μονάχου - Παρί Σεν Ζερμέν

Γιουβέντους - Μάντσεστερ Σίτι

Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου

Παρί Σεν Ζερμέν - Μάντσεστερ Σίτι

Ρεάλ Μαδρίτης - Μίλαν

Μάντσεστερ Σίτι - Ίντερ

Άρσεναλ - Παρί Σεν Ζερμέν

Λίβερπουλ - Λεβερκούζεν

Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης

Ντόρτμουντ - Μπαρτσελόνα





Αναλυτικά η κλήρωση των 36 ομάδων



Μάντσεστερ Σίτι: Ίντερ (εντός), Παρί (εκτός), Μπριζ (εντός), Γιουβέντους (εκτός), Φέγενορντ (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Σπάρτα (εντός), Σλόβαν (εκτός)

⭐ Our opponents for the Champions League! ⭐ pic.twitter.com/rhBHvbWrOF — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 29, 2024

Our opponents in the league phase of the 2024-25 @ChampionsLeague ✨ pic.twitter.com/5gMriXTaeB — Liverpool FC (@LFC) August 29, 2024

Arsenal's opponents in the Champions League phase this season ⚔️ pic.twitter.com/42FL4TPEyV — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 29, 2024

🗓️ Le avversarie che affronteremo nella prima fase della Champions League 2024/25 🏆 pic.twitter.com/VUzk3ZoSTg — JuventusFC (@juventusfc) August 29, 2024

Στουρμ Γκρατς: Λειψία (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Μπριζ (εντός), Αταλάντα (εκτός), Σπόρτινγκ Λισ. (εντός), Λιλ (εκτός), Τζιρόνα (εντός), Μπρεστ (εκτός)

Λειψία (εντός), Μάντσεστερ Σίτι (εκτός), Άρσεναλ (εντός), Λεβερκούζεν (εκτός), Ερυθρός (εντός), Γιούνγκ Μπόις (εκτός), Μονακό (εντός), Σπάρτα (εκτός)Παρί (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Μπενφίκα (εντός), Σαχτάρ (εκτός), Ντίναμο Ζάγκρεμπ (εντός), Φέγενορντ (εκτός), Σλόβαν (εντός), Άστον Βίλα (εκτός)Λίβερπουλ (εντός), Ίντερ (εκτός), Γιουβέντους (εντός), Ατλέτικιο (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Σέλτικ (εκτός), Άστον Βίλα (εντός), Στούρμ (εκτός)Μπαρτσελόνα (εντός), Ρεάλ (εκτός), Σαχτάρ (εντός), Μπριζ (εκτός), Σέλτικ(εντός), Ντινάμο Ζάγκρεμπ (εκτός), Στουρμ (εντός), Μπολόνια (εκτός)Μπάγερν (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Αταλάντα (εντός), Μπενφίκα (εκτός), Γιούνγκ Μπόις (εντός), Ερυθρός Αστέρας (εκτός), Μπρεστ (εντός), Μονακό (εκτός)Ντόρτμουντ (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Μίλαν (εντός), Αταλάντα (εκτός), Ζάλτσμπουργκ (εντός), Λιλ (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός), Μπρεστ (εκτός)Ρεάλ (εντός), Λειψία (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Μίλαν (εκτός), Λιλ (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Μπολόνια (εντός), Τζιρόνα (εκτός)Σίτι (εντός), Μπάγερν (εκτός), Ατλέτικο (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Ζάλτσμπουργκ (εκτός), Τζιρόνα (εντός), Στουτγκάρδη (εκτός)Λειψία (εντός), Παρί (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Μπενφίκα (εκτός), Λιλ (εντός), Ζάλτσμπουργκ (εκτός), Σλόβαν (εντός), Σπάρτα (εκτός)Ρεάλ (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Άρσενα (εντός), Σαχτάρ (εκτός), Σέλτικ(εντός), Γιούνγκ Μπόις (εκτός), Στουρμ (εντός), Στουτγκάρδη (εκτός)Ντόρτμουντ (εντός), Σίτι (εκτός), Γιουβέντους (εντός), Μίλαν (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Σέλτικ (εκτός), Άστον Βίλα (εντός), Στούρμ (εκτός)Ίντερ (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Μίλαν (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Ζάλτσμπουργκ (εντός), Φέγενορντ (εκτός), Σπάρτα (εντός), Μπρεστ (εκτός)Παρί (εντός), Ίντερ (εκτός), Σαχτάρ (εντός), Αταλάντα (εκτός), Ντίναμο (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Μονακό (εντός), Τζιρόνα (εκτός)Μπαρτσελόνα (εντός), Μπάγερν (εκτός), Ατλέτικο (εντός), Γιουβέντους (εκτός), Φέγενορντ (εντός), Ερυθρός (εκτός), Μπολόνια (εντός), Μονακό (εκτός)Λίβερπουλ (εντός), Ρεάλ (εκτός), Μπριζ (εντός), Λεβερκούζεν (εκτός), Ερυθρός (εντός), Ντίναμο (εκτός), Τζιρόνα (εντός), Σλόβαν (εκτός)Σίτι (εντός), Λειψία (εκτός), Μπενφίκα (εντός), Μπριζ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Λιλ (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός), Άστον Βίλα (εκτός)Μπάγερν (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Αταλάντα (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Γιούνγκ Μπόις (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Μπρεστ (εντός), Μπολόνια (εκτός)Ίντερ (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Αταλάντα (εντός), Σαχτάρ (εκτός), Ερυθρός (εντός), Σέλτικ (εκτός), Άστον Βίλα (εντός), Στουτγκάρδη (εκτός)Ρεάλ (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Γιουβέντους (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Φέγενορντ (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Στουρμ (εντός), Μπολόνια (εκτός)Λίβερπουλ (εντός), Παρί (εκτός), Σαχτάρ (εντός), Γιουβέντους (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Ερυθρός (εκτός), Τζιρόνα (εντός), Μπρεστ (εκτός)Μπάγερν (εντός), Σίτι (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Μπενφίκα (εκτός), Ζάλτσμπουργκ (εντός), Λιλ (εκτός), Σπάρτα (εντός), Τζιρόνα (εκτός)Ντόρτμουντ (εντός), Μπάγερν (εκτός), Μίλαν (εντός),Άρσεναλ (εκτός), Σέλτικ(εντός), Ζάλτσμπουργκ (εκτός), Μονακό (εντός), Σλόβαν (εκτός)Μπαρτσελόνα (εντός), Ίντερ (εκτός), Μπενφίκα (εντός), Μίλαν (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Γιουνγκ Μπόις (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός), Μονακό (εκτός)Παρί (εντός), Ρεάλ (εκτός), Ατλέτικο (εντός), Λεβερκούζεν (εκτός), Ντίναμο (εντός), Φέγενορντ (εκτός), Μπρεστ (εντός), Σπάρτα (εκτός)Λειψία (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Μπριζ (εντός), Αταλάντα (εκτός), Γιουνγκ Μπόις (εντός), Ντίναμο (εκτός), Σλόβαν (εντός), Άστον (εκτός)Σίτι (εντός), Λειψία (εκτός), Άρσεναλ (εντός), Μπριζ (εκτός), Λιλ (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Μπολόνια (εντός), Στουρμ (εκτός)Παρί (εντός), Ρεάλ (εκτός), Αταλάντα (εντός), Γιουβέντους (εκτός), Γιουνγκ (εντός), Ερυθρός (εκτός), Σπάρτα (εντός), Σλόβαν (εκτός)Λίβερπουλ (εντός), Παρί (εκτός), Άρσεναλ (εντός), Μίλαν (εκτός), Φέγενορντ (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Σλόβαν (εντός), Στουρμ (εκτός)Ντόρτμουντ (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Σαχτάρ (εντός), Μπενφίκα (εκτός), Λιλ (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Μονακό (εντός), Άστον Βίλα (εκτός)Ρεάλ (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Σαχτάρ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Ζάλτσμπουργκ (εκτός), Στουρμ (εντός), Σπάρτα (εκτός)Μπάγερν (εντός), Λειψία (εκτός), Γιουβέντους (εντός), Μπριζ (εκτός), Σέλτικ (εντός), Γιούνγκ Μπόις (εκτός), Μπολόνια (εντός), Μονακό (εκτός)Ίντερ (εντός), Σίτι (εκτός), Ατλέτικο (εντός), Λεβερκούζεν (εκτός), Ζάλτσμπουργκ (εντός), Φέγενορντ (εκτός), Μπρεστ (εντός), Στουτγκάρδη (εκτός)Σίτι (εντός), Μπάγερν (εκτός), Μίλαν (εντός), Ατλέτικο (εκτός, Ντίναμο (εντός), Σέλτικο (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός), Τζιρόνα (εκτός)Μπαρτσελόνα (εντός), Ίντερ (εκτός), Μπενφίκα (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Ερυθρός (εντός), Ντίναμο (εκτός), Άστον Βίλα (εντός), Μπολόνια (εκτός)Γερμανία (5): Μπάγερν Μονάχου, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Λειψία, Στουτγάρδη.Ιταλία (5): Μίλαν, Αταλάντα, Μπολόνια, Ίντερ, ΓιουβέντουςΑγγλία (4): Άσρεναλ, Άστον Βίλα, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ ΣίτιΙσπανία (4): Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, ΤζιρόναΓαλλία (4): Μπρεστ, Μονακό, Παρί Σεν Ζερμέν, ΛιλΠορτογαλία (2): Μπενφίκα, Σπόρτινγκ ΛισαβόναςΟλλανδία (2): Φέγενορντ, ΑϊντχόφενΑυστρία (2): Στρουμ Γκρατς, ΖάλτσμπουργκΣκωτία (1): ΣέλτικΒέλγιο (1): ΜπριζΟυκρανία (1): Σαχτάρ ΝτόνετσκΕλβετία (1): Γιουνγκ ΜπόιςΤσεχία (1): Σπάρτα ΠράγαςΣερβία (1): Ερυθρός ΑστέραςΚροατία (1): Ντιναμό ΖάγκρεμπΣλοβακία (1): Σλόβαν Μπρατισλάβας1η αγωνιστική: 17-18-19 Σεπτεμβρίου 20242η αγωνιστική: 1-2 Οκτωβρίου 20243η αγωνιστική: 22-23 Οκτωβρίου 20244η αγωνιστική: 5-6 Νοεμβρίου 20245η αγωνιστική: 26-27 Νοεμβρίου 20246η αγωνιστική: 10-11 Δεκεμβρίου 20247η αγωνιστική: 21-22 Ιανουαρίου 20258η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2025Πλέι οφ πρόκρισης στους "16": 11-12 Φεβρουαρίου & 18-19 Φεβρουαρίου 2025Φάση των "16": 4-5 Μαρτίου & 11-12 Μαρτίου 2025Προημιτελικά: 8-9 Απριλίου & 15-16 Απριλίου 2025Ημιτελικά: 29-30 Απριλίου & 6-7 Μαΐου 2025Τελικός: 31 Μαΐου 2025 (Μόναχο, Allianz Arena)