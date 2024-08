Champions League: Η κορυφαία διοργάνωση επιστρέφει σε extra large έκδοση - Το νέο σύστημα διεξαγωγής

🚨🏆 Champions League POTS ahead of draw on Thursday afternoon! pic.twitter.com/tUBnth4m0x

Τα παιχνίδια πλέον θα είναι 189 αντί 125 και κάθε ομάδα θα δίνει τουλάχιστον 8 αντί 6. Τα περισσότερα παιχνίδια που θα μπορεί να δώσει μια ομάδα, θα είναι 17 τον αριθμό.Στην κλήρωση του League Phase θα μπουνΚάθε ομάδα θα κληρωθεί με δύο αντιπάλους από κάθε ένα από τα τέσσερα γκρουπ. Έτσι θα αντιμετωπίσει οχτώ διαφορετικές ομάδες. Με τις τέσσερις από αυτές, θα παίξει εντός έδρας και με άλλες τέσσερις εκτός έδρας.Άρα όλες οι ομάδες θα αντιμετωπίσουν έναν σύλλογο από κάθε γκρουπ (1-4) εντός έδρας και έναν δεύτερο σύλλογο από κάθε γκρουπ εκτός έδρας. Έτσι προκύπτουν οι οκτώ αγώνες (τέσσερις εντός και τέσσερις εκτός).Οι σύλλογοι από την ίδια εθνική ομοσπονδία δεν θα κληρωθούν μεταξύ τους σε αυτή την φάση. Η κλήρωσηΟύτε φέτος θα υπάρχει ελληνική ομάδα στο Phase. H τελευταία ήταν ο Ολυμπιακός τη σεζόν 2020-21.Η μεγάλη διαφορά αυτή τη σεζόν είναι ότι θα υπάρχει μια ενιαία βαθμολογία για τις 36 ομάδες. Απ' αυτές, οι 8 πρώτες θα πάρουν την απευθείας πρόκριση για τη φάση των «16».Από εκεί και πέρα, οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 9η ως τη 16η θέση θα τεθούν επικεφαλής ως «ισχυρές» και θα αναμετρηθούν με εκείνες που κατετάγησαν στις θέσεις 17-24 ως «αδύναμες», με τη ρεβάνς να διεξάγεται στην έδρα των πρώτων.Οι οχτώ που θα προκριθούν απ' τη φάση των πλέι οφ μαζί με τις οχτώ πρώτες ουσιαστικά θα συνθέσουν τους 16 της διοργάνωσης. Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την θέση 25 έως την θέση 36 δεν συνεχίζουν σε καμία ευρωπαϊκή διοργάνωση.H διοργάνωση ξεκίνησε το 1955 ωςκαι για δεκαετίες συμμετείχαν μόνο οι ομάδες που κέρδιζαν το πρωτάθλημα στη χώρα τους.Τα παιχνίδια ήταν διπλά σε κάθε φάση μονός o τελικός. Σε αυτή τη μορφή ο Παναθηναϊκός έφτασε τη σεζόν 1970-71 στον τελικό στο Γουέμπλεϊ όπου ηττήθηκε 2-0 από τον Άγιαξ.Η ΟΥΕΦΑ αποφάσισε να εισάγει τους ομίλους τη σεζόν 1991-92. Στην πειραματική διοργάνωση με 2 ομίλους συμμετείχε και ο Παναθηναϊκός. H πρώτη ομάδα από κάθε όμιλο έπαιζε στον τελικό (Μπαρτσελόνα και Σαμπντόρια).Τη σεζόν 1992-93 ξεκίνησε η εποχή του Champions League με πρώτη νικήτρια την Μαρσέιγ. Η Ρεάλ Μαδρίτης από το 1998 έως το 2024 έχει κατακτήσει 9 φορές το τρόπαιο και είναι η ομάδα με τα περισσότερα.Από ελληνικής πλευράς έχουν αγωνιστεί ακόμη και οι 3 την ίδια χρονιά (2003-04) τόσο ο Ολυμπιακός, όσο ο Παναθηναϊκός όσο και η ΑΕΚ.Ο Παναθηναϊκός την περίοδο 1995-96 έφτασε στα ημιτελικά όπου αποκλείστηκε από τον Άγιαξ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία ελληνικής ομάδας στο Champions League.O Ολυμπιακός έχει συμμετάσχει 20 σεζόν σε όμιλο του Champions League έναντι 10 του Παναθηναϊκού και 5 της ΑΕΚ.Μάντσεστερ ΣίτιΜπάγερν ΜονάχουΡεάλ ΜαδρίτηςΠαρί Σεν ΖερμένΛίβερπουλΊντερΝτόρτμουντΛειψίαΜπαρτσελόναΛεβερκούζενΑτλέτικο ΜαδρίτηςΑταλάνταΓιουβέντουςΜπενφίκαΆρσεναλΜπριζΣαχτάρΜίλανΦέγενορντΣπόρτινγκΑϊντχόφενΝτινάμο ΖάγκρεμπΖάλτσμπουργκΛιλΓιουνγκ ΜπόιςΣέλτικΕρυθρός ΑστέραςΣλόβανΜονακόΣπάρτα ΠράγαςΆστον ΒίλαΜπολόνιαΤζιρόναΣτουτγκάρδηΣτουρμ ΓκρατςΜπρεστΓερμανία (5): Μπάγερν Μονάχου, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Λειψία, Στουτγάρδη.Ιταλία (5): Μίλαν, Αταλάντα, Μπολόνια, Ίντερ, ΓιουβέντουςΑγγλία (4): Άσρεναλ, Άστον Βίλα, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ ΣίτιΙσπανία (4): Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, ΤζιρόναΓαλλία (4): Μπρεστ, Μονακό, Παρί Σεν Ζερμέν, ΛιλΠορτογαλία (2): Μπενφίκα, Σπόρτινγκ ΛισαβόναςΟλλανδία (2): Φέγενορντ, ΑϊντχόφενΑυστρία (2): Στρουμ Γκρατς, ΖάλτσμπουργκΣκωτία (1): ΣέλτικΒέλγιο (1): ΜπριζΟυκρανία (1): Σαχτάρ ΝτόνετσκΕλβετία (1): Γιουνγκ ΜπόιςΤσεχία (1): Σπάρτα ΠράγαςΣερβία (1): Ερυθρός ΑστέραςΚροατία (1): Ντιναμό ΖάγκρεμπΣλοβακία (1): Σλόβαν Μπρατισλάβας1η αγωνιστική: 17-18-19 Σεπτεμβρίου 20242η αγωνιστική: 1-2 Οκτωβρίου 20243η αγωνιστική: 22-23 Οκτωβρίου 20244η αγωνιστική: 5-6 Νοεμβρίου 20245η αγωνιστική: 26-27 Νοεμβρίου 20246η αγωνιστική: 10-11 Δεκεμβρίου 20247η αγωνιστική: 21-22 Ιανουαρίου 20258η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2025Πλέι οφ πρόκρισης στους "16": 11-12 Φεβρουαρίου & 18-19 Φεβρουαρίου 2025Φάση των "16": 4-5 Μαρτίου & 11-12 Μαρτίου 2025Προημιτελικά: 8-9 Απριλίου & 15-16 Απριλίου 2025Ημιτελικά: 29-30 Απριλίου & 6-7 Μαΐου 2025Τελικός: 31 Μαΐου 2025 (Μόναχο, Allianz Arena)1992-93 έως 1993-94: 8 ομάδες1994-95 έως 1996-97: 16 ομάδες1997-98 έως 1998-99: 24 ομάδες1999-00 έως 2023-24: 32 ομάδες2024-25: 36 ομάδεςΟμάδα με τα περισσότερα τρόπαια: Ρεάλ Μαδρίτης 15 (6 Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης)Χώρα με τα περισσότερα τρόπαια: Ισπανία 20 (Ρεάλ 15, Μπαρτσελόνα 5)Παίκτες με τα περισσότερα τρόπαια: Χέντο, Μόντριτς, Καρβαχάλ, Κροος, Νάτσο 6Πρώτος σε συμμετοχές: Κριστιάνο Ρονάλντο 183Πρώτος σκόρερ: Κριστιάνο Ρονάλντο: 140Παίκτης με τις περισσότερες ασίστ: Ράιν Γκιγκς 41Προπονητής με τα περισσότερα παιχνίδια: Κάρλο Αντσελότι 204Προπονητής με τα περισσότερα τρόπαια: Καρλο Αντσελότι 5