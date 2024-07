ESPN: Στους 100 κορυφαίους αθλητές του 21ου αιώνα ο Αντετοκούνμπο - Στο Νο42 ο Γιάννης, κορυφαίος ο Φελπς, στο Νο3 ο Μέσι

#nba #LakeShow The greatest athlete of the 21st century? That's easy. Tom Brady. Yep, definitely Messi. Nope ... LeBron James? Maybe this isn't so easy. Serena Williams? Roger Federer? Rafael Nadal? Novak Djokovic? Kobe Bryant? Lewis Hamilton? Peyton… https://t.co/3qm6VJKwmK

1. Michael Phelps

2. Serena Williams

3. Lionel Messi

4. LeBron James

5. Tom Brady

6. Roger Federer

7. Simone Biles

8. Tiger Woods

9. Usain Bolt

10. Kobe Bryant

11. Novak Djokovic

12. Rafael Nadal… pic.twitter.com/YNtVXNuf8N — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 18, 2024

Explain yourselves @espn why is the greatest athlete of all time ranked 13th for best athletes of the 21st century pic.twitter.com/bx2dt2LscL — …🥷 (@DEMONNALDO) July 18, 2024

Μάλιστα το 2008 στο Πεκίνο έσπασε το ρεκόρ των 7 χρυσών του Σπιτς (1972), αφού κέρδισε 8. Στο Νο2 της λίστας είναι η Αμερικανίδα τενίστρια Σερένα Γουίλιαμς με τους 23 τίτλους Grand Slam και τα 4 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια.Την τριάδα συμπληρώνει ο Λιονέλ Μέσι που έχει κατακτήσει τα πάντα με την Μπαρτσελόνα και την Εθνική Αργεντινής (Μουντιάλ, Κόπα Αμέρικα) και έχει και 8 Χρυσές Μπάλες. Ακολουθεί στο Νο4 ο θρυλικός μπασκετμπολίστας, ο άνθρωπος που έχει πετύχει τους περισσότερους πόντους στην ιστορία του NBA, o ΛεΜπρον Τζέιμς και στο Νο5 ο Αμερικανός σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Τομ Μπρέιντι.Στο Νο6 είναι ο Ρότζερ Φέντερερ (τένις), στο Νο7 η Σιμόν Μπάιλς (γυμναστική) στο Νο8 ο Τάιγκερ Γουντς (γκολφ), στο Νο9 ο Γιουσέιν Μπολτ (στίβος) και στο Νο10 ο Κόμπι Μπράιαντ.Ακολουθεί ο Τζόκοβιτς (Νο11) και ο Ναδάλ (Νο12) και στο Νο13 είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.