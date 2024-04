Κλείδωσε η 10αδα της Euroleague μετά τις νίκες Παναθηναϊκού, Ρεάλ, Εφές, Μακάμπι και Μονακό - Δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Οριστικά δεύτερος ο! Μετά από 34 αγωνιστικές, οι «πράσινοι» τερματίζουν 2οι στον... μαραθώνιο της EuroLeague, αφού επικράτησαν της Άλμπα Βερολίνου στην τελευταία αγωνιστική. Έτσι, ο Παναθηναϊκός με τις 23 νίκες τερματίζει ακριβώς πίσω από τηκαι πλέον περιμένει τα play in για να μάθει τον αντίπαλό του στα play off. Στην 3η θέση τελειώνει ηενώ 4η μένει η Μπαρτσελόνα. Κάτι που σημαίνει πως ο νικητής του Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε παίζει με τους Καταλανούς στα play off και ο ηττημένος με τους Μονεγάσκους. Οριστικά «κλείδωσε» και η δεκάδα, με τη Μακάμπι 7η, την Εφές 9η και τον νικητή του Βίρτους - Μπασκόνια να τελειώνει 8ος, με τον ηττημένο αντίστοιχα 10ο.Ο Παναθηναϊκός... αποτίναξε το άγχος που τον είχε κυριεύσει μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου και με ένα ξέσπασμα 13-0 στον... επίλογο, έκλεισε με νίκη την κανονική περίοδο της Euroleague, «κλειδώνοντας» τη δεύτερη θέση (23-11, η υψηλότερη που έχει καταλάβει με το νέο format της διοργάνωσης) και το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 84-75 της ουραγού και αδιάφορης Άλμπα Βερολίνου (5-29) στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, για την 34η και τελευταία αγωνιστική και περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στα πλέι οφ, στην επιστροφή του «τριφυλλιού» στη δεύτερη φάση μετά από πέντε χρόνια (σεζόν 2018-19) και έξι από την τελευταία φορά που είχε το πλεονέκτημα της έδρας (σεζόν 2017-2018).Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, η οποία βρέθηκε στο -3 στο τέλος της τρίτης περιόδου, βρήκε... σφυγμό μέσα από τα τρίποντα των Γκριγκόνις, Σλούκα και Ναν στην εκκίνηση του τέταρτου δεκαλέπτου και με σερί 13-0 εξασφάλισε για πρώτη φορά στον αγώνα μία διψήφια διαφορά ασφαλείας (73-63), την οποία συντήρησε μέχρι το φινάλε του αγώνα.«Καταλύτες» της «πράσινης» αφύπνισης ο Κέντρικ Ναν με career high σε πόντους πόντους (28, εκ των οποίων τους 25 στο δεύτερο ημίχρονο) και 4/7 τρίποντα και ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος για ακόμη μία φορά έδωσε ρεσιτάλ σε εκτέλεση (16π.), οργάνωση και δημιουργία (7ασ.). Από την Άλμπα, που παρατάχθηκε δίχως τους Τίμαν, Σπανιόλο, Μάτισεκ και Πρόσιντα, προσπάθησε ο Καλίφα Κουμάντζι με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ.Τα δεκάλεπτα: 17-23, 38-37, 60-63, 84-75Με τους Γουέιντ Μπάλντγουιν (18π.) και Ρομάν Σόρκιν (13π.) να «μιλούν» στα κρίσιμα σημεία, η Μακάμπι Τελ Αβίβ νίκησε με 92-86 την Αρμάνι Μιλάνο στην «Belgrade Arena» στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής και καπάρωσε οριστικά την 7η θέση της βαθμολογίας, περιμένοντας να μάθει την Παρασκευή (12/4) τον αντίπαλό της στο play-in των θέσεων 7-8.Η Αρμάνι προέβαλε αντίσταση στο πρώτο ημίχρονο, όσο έβρισκε λύσεις απ’ τους Μάοντο Λο και Σιλντς, όμως όταν η Μακάμπι πάτησε το... γκάζι απ’ τα μέσα της τρίτης περιόδου, παίρνοντας ένα μικρό, αλλά σημαντικό προβάδισμα, το ματς άρχισε να γέρνει υπέρ των Ισραηλινών.