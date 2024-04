NBA: Ο Μπράνσον και οι Νικς συνεχίζουν ασταμάτητοι, νίκες για Νάγκετς, Πέλικανς

Κλείσιμο

Ο Τζέιλεν Μπράνσον σταμάτησε στους 45 πόντους (μαζί με 8 ασίστ) και οι Νιου Γιορκ Νικς πήραν ακόμη μία νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στους Σικάγο Μπουλς με σκορ 128-117. Ο Όου Τζι Ανουνόμπι πρόσθεσε 24 πόντους και ο Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο 21.Για τους Μπουλς που είναι σίγουρα στο play in (9οι ή 10οι) ο ΝτεΡόζαν είχε 34 πόντους.Το κίνητρο των play off υπερίσχυσε του μηδενικού κινήτρου και οι Πέισερς έφτασαν στη νίκη απέναντι στους Ράπτορς με τον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον να σημειώνει 30 πόντους.Για τους παραπαίοντες Καναδούς, ο Αρ Τζέι Μπάρετ μέτρησε 23 πόντους.Οι Σίξερς κάνουν την απέλπιδα προσπάθεια για να αποφύγουν το play in. Ο Τζοέλ Εμπίντ σημείωσε 37 πόντους, με 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ και ο Μπάντι Χιλντ πρόσθεσε 18.