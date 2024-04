Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον φετινό Μαραθώνιο Ρόδου

Κλείσιμο

Με την διαχρονική υποστήριξη της ΠΝΑΙ, ο αγώνας έχει εξελιχθεί σε «θεσμό» για τη διεθνή δρομική κοινότητα αποτελώντας ένα «παγκόσμιο» αθλητικό ραντεβού στο Νότιο Αιγαίο!«Πριν από 9 χρόνια αναλάβαμε τη δέσμευση να βάλουμε την Ρόδο στο επίκεντρο του διεθνούς δρομικού ενδιαφέροντος. Σήμερα,προσελκύει κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου περισσότερους από 3500 αθλητές απ’ όλο τον κόσμο.Στον Μαραθώνιο της Ρόδου, είδαμε ένα όνειρο που χάριζε εξωστρέφεια, σύνδεση με τον άκρως ζωτικό για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου τομέα του τουρισμού και ένα υγιές αθλητικό πρότυπο για παιδιά και νέους. Αναγνωρίσαμε επίσης από την πρώτη στιγμή τη σοβαρότητα της ομάδας πίσω από την αθλητική διοργάνωση, χάρη στις προσπάθειες της οποίας δικαιώθηκε και η απόφαση της Περιφέρειας να τον στηρίξει και να τον υιοθετήσει. Την ευχαριστούμε για την έμπνευση και τη συστηματική δουλειά της που μετέτρεψε εκείνη την ιδέα σε έναν αγώνα-θεσμό για την παγκόσμια αθλητική κοινότητα», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου,Για τη συνεργασία με την, η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Μαριέτα Παπαβασιλείου ανέφερε τα εξής: «Η Περιφερειακή αρχή του Γιώργου Χατζημάρκου πίστεψε στο …τόλμημα του Μαραθωνίου Ρόδου από την πρώτη στιγμή! Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτελεί το βασικό συνδιοργανωτή του αγώνα, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στην εξέλιξη, ανάπτυξή, επιτυχία και εδραίωσή του. Γι΄ αυτό και θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τον Γιώργο Χατζημάρκο οποίος αντιλήφθηκε τη δυναμική και τις προοπτικές της διοργάνωσης, υποστηρίζοντας ουσιαστικά την προσπάθειά μας, να θέσουμε τη Ρόδο και το Νότιο Αιγαίο στο επίκεντρο του διεθνούς δρομικού ενδιαφέροντος. Στην πορεία των χρόνων, ο Μαραθώνιος Ρόδου έχει αναπτύξει μια κουλτούρα συνεργασίας και ομαδικότητας ως κεντρική κατευθυντήρια αρχή και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η ΠΝΑΙ έχει διαδραματίσει ουσιαστικό και καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση αυτής της αντίληψης».Η διορία για εγγραφή λήγει στις 12 Απριλίου και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να σπεύσουν να δηλώσουν συμμετοχή στις αποστάσεις του Μαραθωνίου, του Ημιμαραθωνίου, των 5 και των 10 χλμ, στην ηλεκτρονική σελίδα του αγώνα https://www.rhodesmarathon.gr. Στον αγώνα θα τρέξει ο νικητής του Μαραθωνίου της Αθήνας Παναγιώτης Καραϊσκος και πρεσβευτής του είναι ο Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας.Συνδιοργανωτές του αγώνα είναι, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΡΟΔΟΥ, η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Επίσης, ο αγώνας υποστηρίζεται από το Δήμο Ρόδου, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Διεξάγεται με την πιστοποίηση του ΣΕΓΑΣ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μαραθωνίων Δρόμων AIMS, σε μια εξαιρετική παραθαλάσσια διαδρομή που «διατρέχει» τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ρόδου.Χρυσοί Χορηγοί του 9ου Διεθνούς Μαραθωνίου Ρόδου είναι ο όμιλος H Hotels Collection και η Under Armour. Ασημένιοι Χορηγοί είναι η Aegean Airlines, ο όμιλος Mitsis Hotels, η Blue Star και η Three Sixty Marketing. Επίσημοι χορηγοί είναι οι ΚΑΥΚΑΣ, ΒΑΠ Π.ΚΟΥΓΙΟΣ, ΜG MOTOR Παρασκευάς, Sunrise Hotel, Roufas Furniture, iSTORM, Lindos Hotel, Blue Bay Labranda, ERGO Hellas.Χορηγοί επικοινωνίας είναι oι Mad TV, Mad Radio, Real Voice 99.5, Radio Proto 91.5, Ράδιο Αρχάγγελος 94.1, Best FM 103.1, Radio 1 88, TourismΤοday.gr, iRunmag.gr και Ιnnews.