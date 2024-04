Ολυμπιακός: Επέστρεψε μετά από 71 ημέρες στις προπονήσεις ο Μιλουτίνοφ

η αξονική τομογραφία είχε δείξει κάταγμα στο πέμπτο μετατάρσιο στο φύμα του πέμπτου μεταταρσίου του αριστερού ποδιού και είχε περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι έτοιμος να πατήσει… γκάζι!



Μετά από περίπου 2.5 μήνες ο Σέρβος σέντερ έκανε σήμερα (02/04) την πρώτη του ομαδική προπόνηση και πλέον μετρά αντίστροφα για την επανεμφάνισή του στα παρκέ!



Happy to see you back in action Milou!

Ευχάριστά τα νέα για τον μπασκετικό Ολυμπιακό Νίκολα Μιλουτίνοφ μετά από 71 ημέρες αποχής λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ επέστρεψε την Τρίτη στις προπονήσεις και είναι πιθανό να ακολουθήσει την αποστολή στο Βελιγράδι για το παιχνίδι της Πέμπτης με τον Ερυθρό Αστέρα.ΘυμίζουμεΗ ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε επίσημα και μέσω βίντεο για την μεγάλη επιστροφή:«Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι έτοιμος να πατήσει… γκάζι!

