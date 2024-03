Πόλεμος στο Ισραήλ: Πώς γλίτωσε ο... Λιονέλ Μέσι μια 90χρονη από τα χέρια της Χαμάς - Βίντεο, φωτογραφίες

This grandmother's name is Ester Cunio, she is 90 years old and was almost KIDNAPPED by Hamas last October.



Γιαγιά από την Αργεντινή σώθηκε από τη Χαμάς χάρη στον Λιονέλ Μέσι. Έστερ Κούνιο , ετών 90, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αργεντινή, αλλά μετανάστευσε στο Ισραήλ μαζί με την οικογένειά της. Την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς εισέβαλε στο κιμπούτς Νιρ Οζ στο Ισραήλ, η ηλικιωμένη ήταν εκεί, αλλά γλίτωσε την αιχμαλωσία.Οκτώ μέλη της οικογένειάς της και γνωστοί της πιάστηκαν αιχάλωτοι από την Χαμάς αλλά εκείνη έμεινε ελεύθερη λόγω του Λιονέλ Μέσι. Η φωτογραφία της με έναν τρομοκράτη της Χαμάς και ένα AK-47 κυκλοφόρησε γρήγορα μετά την σφαγή στο κιμπούτς, αλλά κανείς δεν ήξερε την ιστορία της.