ΠΑΟΚ: Όταν απέκλειε με δύο νίκες τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ το 2010 - Βίντεο

15/12/2010 Ντιναμό Ζάγκρεμπ-ΠΑΟΚ 0-1 (Σαλπιγγίδης)Συνολικά οι Θεσσαλονικείς σε οκτώ αναμετρήσεις τους με ομάδες της Κροατίας έχουν πολύ καλή παράδοση και ρεκόρ 5-2-1, ενώ η μοναδική τους ήττα ήταν το καλοκαίρι του 2015 από την Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ όπου έχασαν εκτός με 2-1 αλλά στη ρεβάνς (προκριματικός Europa) επικράτησαν 6-0. Παράλληλα το 2021 απέκλεισαν στα play-offs του Conference τη Ριέκα (1-1 ενός, 2-0 εκτός) και το περασμένο καλοκαίρι την Χάιντουκ (0-0 εντός, 3-0 εκτός).Η Ντιναμό από την πλευρά της αποκλείστηκε το καλοκαίρι από την ΑΕΚ στα προκριματικά του Champions League, όπου έχασε 2-1 στο Μάκσιμιρ και ο αγώνας της Νέας Φιλαδέλφειας δεν ανέδειξε νικητή (2-2) καθώς δέχθηκε δύο γκολ στις καθυστερήσεις.Ευρύτερα σε έξι επισκέψεις της στην Ελλάδα μετρά πέντε ήττες και την πρόσφατη ισοπαλία (έχασε παλαίοτερα δύο φορές από ΑΕΚ, Ολυμπιακό και το 2010 από τον ΠΑΟΚ), ενώ στην Κροατία κέρδισε μόνο σε δύο από τις αντίστοιχες αναμετρήσεις της και πιο συγκεκριμένα την ΑΕΚ το 1964 και τον Ολυμπιακό το 1977. Η νίκη της επί των «ερυθρολεύκων» μάλιστα είναι η τελευταία επί ελληνικής ομάδας και έκτοτε «τρέχει» σερί 0-2-6. Συνολικά το ρεκόρ της με clubs της χώρας μας είναι 2-2-8!ΠΑΟΚ VS Ντιναμό Ζάγκρεμπ: 2-0-0ΠΑΟΚ VS Κροατικές Ομάδες: 5-2-1Ντιναμό Ζάγκρεμπ VS Ελληνικές Ομάδες: 2-2-8Πηγή: www.gazzetta.gr