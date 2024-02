Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο υποψήφιος για τον πάγκο των ερυθρόλευκων Πασκάλ Γιάνσεν

Κλείσιμο

Μετά την αλλαγή τεχνικού διευθυντή () εξελίξεις υπάρχουν και στο θέμα προπονητή χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο αν η όποια αλλαγή γίνει τώρα ή αν οι συζητήσεις αφορούν την ερχόμενη περίοδο.Το σίγουρο είναι πάντως ότι από το πρωί βρίσκεται στην Αθήνα ο Ολλανδός τεχνικός Πασκάλ Γιάνσεν, μαζί με τους εκπροσώπους του, προκειμένου να συζητήσει με τους ερυθρόλευκους παράγοντες.Το Who is Who του Πασκάλ ΓιάνσενΟ 51χρονος Ολλανδόςγεννήθηκε στο Λονδίνο στις 27 Ιανουαρίου του 1973. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα σε ηλικία μόλις 20 ετών, όταν ανέλαβε χρέη προπονητή νέων στην ολλανδική Χάαρλεμ, όπου έμεινε για πέντε χρόνια.Στην συνέχεια έκανε το βήμα στο εξωτερικό, αφού πήγε ως βοηθός προπονητή στην Αλ Τζαζίρα της Ιορδανίας για έναν χρόνο (1998-1999) ενώ έπειτα συνέχισε στην αραβική χερσόνησο, ξανά από αντίστοιχο πόστα, αφού εργάστηκε για μία σεζόν στην Αλ Γουάχντα (1999-2000).Μετά απ' αυτήν την σύντομη διετία που πέρασε σε... εξωτικά μέρη, επέστρεψε στην πατρίδα του για να αναλάβει πόστο του διευθυντή της ακαδημίας της Φίτεσε. Πέρασε εκεί εννέα ολόκληρα χρόνια (2000-2009) μέχρι που πήρε την ευκαιρία να αναλάβει το αντίστοιχο πόστο στην Σπάρτα Ρότερνταμ. Δούλεψε εκεί μία τριετία (2009-2012). Τον τελευταίο χρόνο εκτελούσε παράλληλα και χρέη βοηθού προπονητή κι έτσι την σεζόν 2012-2013 εντάχθηκε κανονικά στο επιτελείο της Σπάρτα, όμως η ομάδα δεν μπόρεσε να κερδίσει την άνοδο με αποτέλεσμα εκείνος να αποχωρήσει.Η εξέλιξη αυτή εν τέλει δεν κύλησε άσχημα για κείνον, αφού βρήκε την πρώτη του δουλειά σε μία από τις μεγάλες ομάδες της χώρας. Την διετία 2013-2015 πήρε τα ηνία της Κ19 της Αϊντχόφεν, όπου έκανε πολύ καλή δουλειά κι έτσι κέρδισε την προαγωγή στην Κ21. Μετά από δύο χρόνια (2015-2017) που έμεινε εκεί, ανέλαβε το πόστο του διευθυντή ακαδημιών της ομάδας.