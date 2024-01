Μιλγουόκι Μπακς: Απολύθηκε ο Γκρίφιν - Ο Ντοκ Ρίβερς φαβορί για τον πάγκο της ομάδας του Αντετοκούνμπο

Μάικ Μπουντεχόλζερ).

Σε αλλαγή προπονητή προχωρούν οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.Ο Έιντριαν Γκρίφιν αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς μετά από 43 αγώνες. Ο Γκρίφιν προσλήφθηκε το καλοκαίρι από τον Μπακς στην πρώτη ευκαιρία που του δόθηκε να γίνει πρώτος προπονητής (στη θέση του



Και μετά από τις μέτριες εμφανίσεις των Μπακς, αλλά και την αδυναμία να καταφέρει να ενώσει το δίδυμο του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Ντέμιαν Λίλαρντ, η ομάδα του Μιλγουόκι το πήρε απόφαση και πάει για τη μεγάλη αλλαγή πριν τη διακοπή του All Star Game.

Doc Rivers has emerged as a serious candidate to become the Milwaukee Bucks new head coach, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/GveEWIozO3