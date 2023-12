Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Πράσινο φως από την ΔΟΕ για συμμετοχή Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών ως ουδέτεροι

Οι όροι για την συμμετοχή τους περιλαμβάνουν χωρίς σημαίες, εμβλήματα ή ύμνους της χώρας τους.





Strict eligibility conditions in place as IOC Executive Board approves Individual Neutral Athletes (AINs) for the Olympic Games Paris 2024.



