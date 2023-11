Σερ Άλεξ Φέργκιουσον: «Τρελάθηκε» με τη νίκη του αλόγου του σε διεθνή αγώνα στο Μπαχρέιν - Βίντεο

SPIRIT DANCER 🔴⚪️



The Sir Alex Ferguson-owned Spirit Dancer produces a withering run from off the pace to land the $1m Bahrain International Trophy in stunning fashion! 🇧🇭@RichardFahey | @ged_mason | @BahrainTurfClub pic.twitter.com/dGcfgM2FF9 — Racing TV (@RacingTV) November 17, 2023

🗣️"That's the best ever!"



Sir Alex Ferguson was understandably thrilled after Sprit Dancer scooted home in the $1m @BahrainTurfClub Trophy ⬇️ pic.twitter.com/bXbIPre85P — Racing TV (@RacingTV) November 17, 2023

Κλείσιμο

We reckon Sir Alex enjoyed that! ⚽️



His homebred SPIRIT DANCER wins the #BahrainTrophy! 🇧🇭 pic.twitter.com/XTfBuTdvcA — World Horse Racing (@WHR) November 17, 2023

Enjoy Sir Alex Ferguson’s reaction in winning the $1m Group 2 Bahrain International Trophy with home-bred Spirit Dancer 🤩#bahrainturfclub #morevaluablethanever pic.twitter.com/DoyzKW7QID — Bahrain Turf Club (@BahrainTurfClub) November 17, 2023

Μπορεί ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον να είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία της Premier League και κατά το «FourFourTwo» o καλύτερος όλων των εποχών στον κόσμο αλλά ο Σκοτσέζος είναι και εξπέρ στον ιππόδρομο.Από τα χρόνια που ήταν προπονητής στηείχε "κολλήσει" με τα άλογα και σήμερα έχει στην κατοχή του 32 τα οποία τρέχουν σε κορυφαίους αγώνες σε όλο τον κόσμο.