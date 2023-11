Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cwqa3kuawmmh)

He is INEVITABLE ⚡️@DjokerNole is still unbeaten in #RolexParisMasters SF's as he defeats Rublev 5-7 7-6 7-5 and will meet Dimitrov in the final! pic.twitter.com/RplrnuDLG8 — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2023

Μετά από μάχη 3 ωρών στο Μπερσί ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε με 5-7, 7-6(3), 7-5 τον Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο.75) και θα διεκδικήσει την Κυριακή (5/11, 16.00) κόντρα στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (Νο.17) τον έβδομο τίτλο του στη διοργάνωση.Αυτός είναι ο 9ος τελικός του στο Παρίσι και ο 137ος στην καριέρα του.