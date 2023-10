Καράτε: Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Ξένος στη Βουδαπέστη

Παγκόσμιος Πρωταθλητής στέφθηκε ο Στέφανος Ξένος στο καράτε.



Ο Έλληνας καρατέκα νίκησε 7-1 τον Καζάκο Αλπισμπάι στον τελικό των 60κ, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Βουδαπέστη.



Meet the new WORLD CHAMPIONS!



🥇 Male Kumite -60kg: Christos-Stephanos Xenos 🇬🇷 @xenos_stefanos

🥇 Female Kumite -50kg: Moldir Zhangbyrbay 🇰🇿 @moldir_zhangbyrbay



Congratulations to the winners!#Karate #KarateBudapest2023 @hellaskarate @kazakhstankarateteam pic.twitter.com/kabfx5SnZ9