Στίβος: Ο Ινγκεμπρίτσεν κορυφαίος αθλητής στην Ευρώπη το 2023 - Κέρδισε Τεντόγλου, Ντουπλάντις

From double gold at the European Indoors to world records and world titles! ✨



Femke Bol and Jakob Ingebrigtsen are crowned 2023 European Athletes of the Year. 🏆#GoldenTracks — European Athletics (@EuroAthletics) October 21, 2023

Back-to-back trophies for Jakob! 🏆



Jakob Ingebrigtsen 🇳🇴 is the men’s European Athlete of the Year for the second year in a row! 💫#GoldenTracks pic.twitter.com/k3YvhYBKEY — European Athletics (@EuroAthletics) October 21, 2023

UNSTOPPA-BOL! 👑



For the second year in a row, Femke Bol 🇳🇱 is the women’s European Athlete of the Year! 🏆



And Bol becomes the first athlete to win the award in back-to-back years since Dafne Schippers in 2014-15. 💫#GoldenTracks pic.twitter.com/DsjBMtcbEK — European Athletics (@EuroAthletics) October 21, 2023

Ινγκεμπρίτσεν το 2023 κέρδισε το χρυσό στα 5000μ, το ασημένιο στα 1500μ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης και δύο χρυσά στα 1500μ και 3000μ στο Ευρωπαϊκό κλειστού της Πόλης.





Για 2η σερί χρονιά ο Τζέικομπ Ινγκεμπρίτσεν ψηφίστηκε καλύτερος αθλητής στίβου στην Ευρώπη!Ο Νορβηγός πρωταθλητής των μεγάλων αποστάσεων άφησε πίσω του τον Μίλτο Τεντόγλου και τον Μόντο Ντουπλάντις, που ήταν στην τελική τριάδα, και πήρε το βραβείο του στη γιορτή που φιλοξενήθηκε στο Βίλνιους της Λιθουανίας.Πέτυχε επίσης παγκόσμιο ρεκόρ στα 2000μ και στα 2 μίλια.Από την άλλη η Ολλανδέζα Φέμκε Μπολ κέρδισε επίσης για 2η σερί χρονιά το βραβείο στις γυναίκες.Η 23χρονη πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 400μ μετά από 41 χρόνια!Επίσης κέρδισε στη Βουδαπέστη χρυσό μετάλλιο στα 400μ εμπόδια και στα 4χ400μ ενώ στο Ευρωπαϊκό κλειστού ήταν 1η στα 400μ.