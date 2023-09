Μουντομπάσκετ, Καναδάς - Σλοβενία 100-89: Στην τετράδα του κόσμου οι Καναδοί - Βίντεο

Στους «4» του Μουντομπάσκετ προκρίθηκε ο Καναδάς.



Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές του αγώνα





Η ομάδα της Βορείου Αμερικής αν και συνάντησε αντίσταση από την Σλοβενία στο 1ο ημίχρονο στο 2ο πάτησε...γκάζι και επικράτησε με 100-89.

Luka vs Shai step-back three competition. NEED. #FIBAWC pic.twitter.com/EGQneI0qbr

RJ BARRETT EXPLODES TO THE RIM 💥 #FIBAWC x #WinForCanada 🇨🇦 pic.twitter.com/3VSEmZBHp7

Automatic from mid-range 🥶



Shai goes 4/4 from the field to fire up Canada's start.#FIBAWC x #WinForCanada 🇨🇦 pic.twitter.com/6rJZuIK14K