Ολυμπιακός: Ο Σπύρος Παπαδόπουλος παρουσιαστής στη βραδιά του Σπανούλη

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την μεγάλη βραδιά του Βασίλη Σπανούλη. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα τιμήσει στις 17/9 τον εμβληματικό αρχηγό της και θα αποσύρει τη φανέλα του στο ΣΕΦ. Την ημέρα εκείνη θα δοθεί φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο ενώ η ομάδα του Πειραιά ανακοινώνει συνεχώς εκπλήξεις.Την Τρίτη (5/9) ανακοινώθηκε η σύνθεση των παρουσιαστών της μεγάλης γιορτής, στην οποία κεντρικός «οικοδεσπότης» θα είναι ο γνωστός ηθοποιός, Σπύρος Παπαδόπουλος και μαζί του θα είναι ο ηθοποιός Πέτρος Λαγούτης και η δημοσιογράφος Δώρα Παντέλη.«Οι εκπλήξεις στην μεγάλη βραδιά του Βασίλη Σπανούλη θα είναι πολλές. Μία από αυτές είναι και οι παρουσιαστές της!Ο καταξιωμένος ηθοποιός, αλλά και παρουσιαστής, γνωστός για τα βαθιά “ερυθρόλευκα” συναισθήματά του, Σπύρος Παπαδόπουλος, θα είναι ο κεντρικός παρουσιαστής του The Night Of The Legend!Στο πλευρό του, θα βρίσκεται η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, Δώρα Παντέλη, καθώς και ο δημοφιλής ηθοποιός -επίσης “Ολυμπιακάκιας”-, ο Πέτρος Λαγούτης!Οι τρεις τους θα δώσουν μια ιδιαίτερη… πινελιά στην ξεχωριστή αυτή βραδιά, ενώ θα συντονίσουν και τους υψηλούς προσκεκλημένους που θα δώσουν το “παρών”»!