Μάικλ Τζόρνταν: Πούλησε μετά από 13 χρόνια τους Σάρλοτ Χόρνετς για 3 δισ. δολάρια!

Michael Jordan is selling his majority stake in the Charlotte Hornets to the Gabe Plotkin/Rick Schnall group for an approximate $3 billion valuation, league sources tell ESPN. pic.twitter.com/zDuhsg8mDE — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 16, 2023

Michael Jordan in 13 Full Seasons as Charlotte Hornets owner



Οδεύει στο τέλος της η περίοδος του Μάικλ Τζόρνταν στους Σάρλοτ Χόρνετς. Ο μυθικός μπασκετμπολίστας που έκανε σπουδαία πράγματα με τη φανέλα τωνστη δεκαετία του '90 αγόρασε τους Χόρνετς αντί 275 εκατ. δολαρίων το 2010 και σήμερα η αξία τους φτάνει τα 3 δισ. δολάρια όπως γράφουν στις ΗΠΑ.Όπως ανέφερε το ESPN και ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι ο Τζόρνταν πουλάει τις μετοχές της ομάδας στους Γκέιμπ Πλότκιν και Ρικ Σναλ και είναι θέμα ημερών να ανακοινωθεί το deal.O πρώτος έχει ήδη μετοχές στους Χόρνετς και ο δεύτερος στους Ατλάντα Χακς. Για τους Χόρνετς είχε ενδιαφερθεί και ο Ελληνοκαναδός Στιβ Αποστολόπουλος.Ο Τζόρνταν θα συνεχίσει να επιβλέπει τις ενέργειες της ομάδας στο ερχόμενο draft του ΝΒΑ την επόμενη Πέμπτη (22/6) όπως επίσης και την έναρξη της free Agency την 1η Ιουλίου. Οι Χόρνετς έχουν δικαίωμα επιλογής του Νο2 του ντραφτ.Μόλις ολοκληρωθεί η πώληση, ο «Air» αναμένεται να διατηρήσει ένα μικρό μερίδιο στον οργανισμό.