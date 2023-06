Πεπ Γκουαρδιόλα: Από το «τίκι-τάκα» στην ποδοσφαιρική μηχανή με «έμβολο» τον Χάαλαντ

O Γκουαρδιόλα στην τελευταία προπόνηση της Σίτι πριν τον θρίαμβο στην Πόλη

Τρεμπλ στην Ισπανία με την Μπαρτσελόνα και τρεμπλ στην Αγγλία με την Σίτι

Άλεξ Φέργκιουσον το 1999 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.





Ο δημιουργός της μεγάλης Μπαρτσελόνα του 2008-12 στον αέρα

Pep Guardiola: "Today it's 14 years since we won the treble with Barcelona, and 14 is the number of Johan Cruyff." [via @SamLee ] #Pep #ReInventingTheGame #Cruyff pic.twitter.com/NOXFv3gToc — The Pep (@GuardiolaTweets) June 10, 2023

Μπαρτσελόνα και Μίλαν στον τελικό του 1994 στην Αθήνα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Johan Cruyff (@johancruyff)

Apicture of Luis Enrique, Jose Mourinho and Pep Guardiola...This is where it all started. At Barcelona in 1997, they all worked under Sir Bobby Robson. 👏 pic.twitter.com/jvnvXT6kNd — Old Days Football (@OldDaysFootball) May 21, 2020

Στα χρόνια της Μπαρτσελόνα

«Ο Γκουαρντιόλα με κοιτούσε και εκεί το ‘έχασα’. Σκέφτηκα: «Αυτός είναι ο εχθρός σου, ξύνει την καράφλα του» και του φώναξα: «Δεν έχεις καν τα @ρχ… Να πας στο διάολο!». Περίμενα πως θα μου απαντούσε, αλλά είναι μια ψόφια κότα».





Με τον Μέσι και τα άλλα αστέρια της Μπάρτα

La admiración total de Messi a Guardiola.

"Le hizo mucho mal al fútbol. Parecía tan sencillo que todo el mundo quería copiarle. Después me encontré mucho Guardiola por ahí... Y te das cuenta de lo que hicimos".



Lunes a las 22.00h en #UniversoValdano pic.twitter.com/jK9bBLgzUB — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 12, 2022

Στο αντίο του στην Μπαρτσελόνα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PepTeam (@pepteam)

Στην Μπάγερν Μονάχου

Όχι ως παίκτης αλλά ως προπονητής. Εντάξει οέχει ένα Champions League παραπάνω (4) από εκείνον που έφτασε το βράδυ του Σαββάτου τα 3 και ισοφάρισε τους Ζινεντίν Ζιντάν (Ρεάλ Μαδρίτης) και Μπομπ Πέισλι (Λίβερπουλ).Ο Πεπ έγινε ο πρώτος μάνατζερ που κερδίζει σε μια χρονιά τρεμπλ με δύο διαφορετικές ομάδες. Το έκανε το 2009 με την Μπαρτσελόνα και το επανέλαβε το 2023 με την Σίτι.Στο Νησί που κάποτε γέννησε αυτό που όλοι λέμε ποδόσφαιρο και είναι το... όπιο των φτωχών ένας μόνο μέχρι το βράδυ του Σαββάτου της 10ης Ιουνίου 2023 είχε καταφέρει να κάνει τρεμπλ και αυτός ήταν οΑπό τα μεσάνυχτα υπάρχει άλλος ένας. Ο Καταλανός Πεπ Γκουαρδιόλα και τα κατάφερε με την Σίτι, την άλλη ομάδα του Μάντσεστερ που τόσα χρόνια είχε πάντα πολύ κόσμο δίπλα της αλλά όχι την αίγλη και την δύναμη της Γιουνάιτεντ.Ένα Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης είχε πάρει κάποτε (1970) η Σίτι και τέσσερα πρωταθλήματα Αγγλίας πριν πατήσει το πόδι του στο Μάντσεστερ ο Πεπ.Σήμερα έχει Champions League, εννέα πρωταθλήματα και βάλε... Ο τρίτεκνος Γκουαρδιόλα έχει πλέον 35 τρόπαια στην καριέρα του.Ένα βράδυ του Μαϊου του 2011 ο Πεπ οδήγησε για τελευταία φορά ομάδα του στην κατάκτηση του Τσου Λου. Το πέτυχε στο Γουέμπλεϊ μπροστά σε 80.000 και πλέον θεατές με την Μπαρτσελόνα.Κέρδισε 3-1 την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Σερ Άλεξ και ένα χρόνο μετά έφυγε από την«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το καλύτερο παιχνίδι ήταν ο τελικός του Wembley. Μάλλον κάναμε κάποια παρόμοια παιχνίδια, αλλά εκείνος ήταν ένας τελικός του Τσάμπιονς Λιγκ, εναντίον μιας από τις καλύτερες ομάδες στην ιστορία. Αυτό το παιχνίδι είναι το αποκορύφωμα της Μπαρτσελόνα που σχεδίαζα» είχε πει για εκείνο το παιχνίδι ο Πεπ.Δεν ξέρουμε εάν ακόμη και σήμερα το θεωρεί το καλύτερο της καριέρας του αλλά η ουσία είναι ότι τότε είχε 2 Champions League και σήμερα έχει τρία.Τι αλήθεια σχεδίαζε ο Πεπ στη Μπαρτσελόνα; Μα μια ομάδα που θα παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, θα θυμίζει Βραζιλία, θα είναι όμως ευρωπαϊκή. Θα σε πιέζει, θα σε οδηγεί στο λάθος. Θα είναι κάτι σαν τον Άγιαξ του Μίχελς που είχε ως μαέστρο τον παίκτη με το Νο14 στην πλάτη, τον Γιόχαν Κρόιφ. Τον Κρόιφ τον συνάντησε πιτσιρικάς στηνο Πεπ. Τον θαύμαζε, τον αγαπούσε, τον λάτρεψε, τον αντέγραψε. Ο "Ιπτάμενος Ολλανδός" που είχε πλέον κάτσει στον πάγκο εμπιστευόταν τον νεαρό Γκουαρδιόλα.Τον έβαλε να παίξει βασικός στην Μπαρτσελόνα με τους τόσους και τόσους παικταράδες αν και δεν υπήρξε ποτέ σούπερ σταρ. Ήταν βασικός στον κερδισμένο τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης το 1992 (πάλι στο Γουέμπλεϊ) αλλά και στον χαμένο στην Αθήνα το 1994. Τέσσερα είχε φάει τότε ηΟ Πεπ σχεδίαζε, έβλεπε, μάθαινε. Είχε πολλά χρόνια ποδόσφαιρο ακόμη μπροστά του. Συνεργάστηκε στη συνέχεια με τον Σερ Μπόμπι Ρόμπσον με τον Ζοσέ Μουρίνιο να είναι μεταφραστής στην ομάδα και εν συνεχεία βοηθός.Πήρε και ένα Κυπελλούχων με την Μπαρτσελόνα του Ρόμπσον ο Πεπ και συνεργάστηκε και με τον Φαν Χαλ στη συνέχεια. Δέκα χρόνια μετά επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του ως πρώτος προπονητής.Ο Κρόιφ όμως ήταν και είναι πάντα μέσα του. «Χωρίς αυτόν δεν θα βρισκόμουν εδώ. Γνωρίζω με σιγουριά πως βρίσκομαι εδώ, αυτή στην στιγμή, ως προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι και προηγουμένως των Μπάγερν Μονάχου και Μπαρτσελόνα χάρη σ' αυτόν» θα πει κάποτε στον Guardian.Στην ίδια συνέντευξη θα αποκαλύψει και τι είχε πει ο Ολλανδός σ' εκείνον: «Είσαι πιο αργός κι απ' τη γιαγιά μου. Το πήρα πολύ άσχημα γιατί ήταν το πρώτο μου φιλικό με την πρώτη ομάδα. Ήταν καλοκαίρι, απέναντι σε ομάδα τρίτης κατηγορίας, την Μπανιόλες».Έχει και άλλα για τον Ολλανδό βιρτουόζο που έχτισε τον μύθο της Μπαρτσελόνα: «Όλοι λένε πόσο καλός προπονητής είναι ο Πεπ. Ξεχάστε το. Ο Κρόιφ ήταν μακράν ο κορυφαίος. Το να δημιουργείς κάτι καινούργιο είναι το δύσκολο. Το να το σκεφτείς, να το 'χτίσεις' και να μπορέσεις να κάνεις τους υπόλοιπους να σε ακολουθήσουν. Είναι φανταστικό. Γι' αυτό το λόγο, όταν ήμουν προπονητής της Μπαρτσελόνα, επισκεπτόμουν συχνά τον Γιόχαν. Ειδικά, τον πρώτο χρόνο στην Μπαρτσελόνα, όπου κατακτήσαμε τα πάντα, πήγαινα διαρκώς».Έχουν γραφτεί και ακουστεί πολλά για τον Πεπ. Κάποιες ατάκες όμως μένουν. «Ο Πεπ είναι ο Τσε Γκεβάρα του ποδοσφαίρου. Πάντα λέω ότι ένας επαναστάτης κερδίζει ή πεθαίνει στον αγώνα και η ιδέα του Πεπ παραμένει ακλόνητη» είχε πει για εκείνον ο άνθρωπος που οδήγησε την Εθνική Αργεντινής στην κατάκτηση του Μουντιάλ του 1978.Ο Σέζαρ Λουις Μενότι.Από την άλλη ο Αρίγκο Σάκι, ο δημιουργός της μεγάλης Μίλαν και προπονητής του Αντσελότι είπε: «Μετά τον πόλεμο τρεις είναι οι ομάδες που ξεχώρισαν: ο Άγιαξ του Κρόιφ στα χρόνια 60 με 70, η δική μου Μίλαν και η Μπαρτσελόνα του Γκουαρντιόλα από 2008 έως 2012.Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη. Την εξέφρασε ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς ο οποίος πριν από λίγες ημέρες αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και είχε κόουτς στη Μπαρτσελόνα τον Πεπ:Αυτά έγραψε στο βιβλίο της ζωής του. Δεν είχε ποτέ καλές σχέσεις με τον Καταλανό.Ο Λιονέλ Μέσι είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει προπονήσει ο Γκουαρδιόλα και θεωρεί επιτυχία που είχε στις ομάδες του άσους όπως ο Αργεντινός και ο Χάαλαντ, που είναι σαν την μέρα με τη νύχτα ποδοσφαιρικά αλλά κάνουν τη δουλειά.Ο Μέσι κάποτε είχε πει για τον Πεπ: «Ο Γκουαρδιόλα έκανε πολύ κακό στο ποδόσφαιρο γιατί αυτό που κάναμε φαινόταν τόσο απλό που όλοι ήθελαν να τον αντιγράψουν. Μετά από εκείνη την περίοδο συνάντησα πολλούς Γκουαρδιόλα εκεί έξω.Χωρίς αμφιβολία παρακολουθεί με ξεχωριστό, ιδιαίτερο τρόπο τους αγώνες, τους προετοιμάζει και μπορεί να μεταφέρει αυτό ακριβώς που σου είπε».Ο Ζεράρ Πικέ που έπαιζε κάποτε ποδόσφαιρο σε κορυφαίο επίπεδο και σήμερα είναι γνωστός για το διαζύγιό του με την Σακίρα είχε επισημάνει την διαφορά του Γκουαρδιόλα με τους άλλους προπονητές: «Ο Πεπ δε σου δίνει απλά εντολές. Σου εξηγεί και γιατί πρέπει να το κάνεις».Εδώ είναι η δικαίωση του Αλέφαντου και της ατάκας του: «Στα εξηγώ ωραία;». Ο Τσάβι που είναι σήμερα το αφεντικό στη Μπαρτσελόνα ήταν βασικό γρανάζι εκείνης της μηχανής του 2008-12 και "μαθητής" του Πεπ.Δεν το δημιούργησε ο ίδιος αλλά εκείνος το έκανε μόδα και το σφράγισε. Το 2008 ο Λαπόρτα έφαγε από προπονητή της Μπάρτσα τον Ράικαρντ και την έδωσε στον Πεπ που ήταν στη Β' ομάδα.Εκείνος συνέχισε να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και μας έμαθε το "τίκι-τάκα" με το οποίο η Εθνική Ισπανίας κέρδισε Μουντιάλ και Euro.Ένωσε το πάθος των Λατίνων για την στρογγυλή θεά , με την άμυνα του χώρου, το πρέσινγκ, την διαρκή κίνηση των κυνηγών και το ξεκίνημα της επίθεσης από την άμυνα. Μικρές πάσες σε όλο το πλάτος του γηπέδου και οι άμυνες των αντιπάλων ομάδων άνοιγαν...Ήθελε οι ομάδες του να έχουν κατοχή. Έφταναν στο 75% και παραπάνω. Έμαθε στον κόσμο τα ψευτοεννιάρια. Έβαζε και τον Μέσι σε αυτή τη θέση. Στη Μπάγερν είχε τον Μίλερ. Στην Σίτι το 2022 απέκτησε τον Χάαλαντ ως φορ, κανονικό φορ, και πήρε το Champions League σε λίγους μήνες.Στην Μπαρτσελόνα έπαιξε καταπληκτικά το "τίκι-τάκα" και στην Σίτι έφτιαξε μια καλοκουρδισμένη ποδοσφαιρική μηχανή που μοιάζει με πολεμική και έχει ως κύριο έμβολο τον Νορβηγό.Καθαρός φορ. Δεν τους χωνεύει ιδιαίτερα ο Πεπ αλλά τον πήρε και του έβαλε 52 γκολ σε μια σεζόν και τα 12 από αυτά στο Champions League. Πρώτος σκόρερ στην Premier League και στο Τσου Λου ο Νορβηγός.Η τακτική η ίδια. Επιθετικό ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν θέσεις αλλά ανάγκες. Μας νοιάζει ο χώρος. Ο Χάαλαντ κένταγε στην επίθεση και ο Ντε Μπρόινε έβγαλε τόσες ασίστ που πρώτευσε στο Champions League.Είναι και άλλοι. Πολλοί. Στον τελικό η ομάδα του Πεπ είχε κατοχή 56%. Έφτανε με απίστευτη ταχύτητα και φέτος η Σίτι από την άμυνα στην επίθεση και έπαιζε σε όλο το πλάτος του γηπέδου.Πόσο και πόσα συστήματα δεν έχει παίξει ο Πεπ στα χρόνια που είναι προπονητής. 3-4-3, 4-2-3-1, 4-2-2-2, 4-1-4-1, 4-1-2-1-2 και 2-3-5 και άλλα. Πάντα πιστός στο πλάνο.«Η δουλειά μου είναι να σας φτάσω μέχρι εκεί. Η δουλειά σας είναι να τελειώσετε τη φάση. Ήταν ο χώρος που ήμασταν απόλυτα ελεύθεροι. Αν δεν κάνεις, όμως, αυτό που σου ζητάει, τότε θα έχεις μπελάδες. Όταν ο Πεπ έχει πλάνο, σεβάσου το πλάνο του» είχε μεταφέρει κάποτε ο Τιερί Ανρί.Στη Μπαρτσελόνα του «τίκι-τάκα» με τα 2 Champions League (2009, 2011) και των 14 τίτλων σε 4 χρόνια είχε την τύχη να έχει στο γήπεδο μαζί τον Μέσι, τον Ινιέστα και τον Τσάβι.«Η επίθεση βασίζεται περισσότερο στο ταλέντο», είχε πει κάποτε και εξήγησε στη συνέχεια: «Η άμυνα συνδέεται με τη δουλειά. Η στρατηγική είναι πολύ σημαντική, αν θέλουμε να κάνουμε πολλές επιθέσεις».Μετά από χρόνια ο Πεπ θα αποκυρήξει το "τίκι-τάκα": «Σιχαίνομαι το τίκι - τάκα. Η κατοχή της μπάλας είναι απλά ένα εργαλείο για να τακτοποιήσεις το παιχνίδι σου και να αποσυντονίσεις αυτό του αντιπάλου σου. Εάν δεν υπάρχει μία αλληλουχία από 15 πάσες, είναι αδύνατο να κάνεις καλά τη μεταφορά ανάμεσα στην άμυνα και την επίθεση. Αδύνατον».Στην Ελλάδα είδαμε την Μπαρτσελόνα του Πεπ το 2010 απέναντι στον Παναθηναϊκό και αργότερα ο Καταλανός επέστρεψε να παίξει με τον Ολυμπιακόα αλλά ως προπονητής της Μπάγερν και της Σίτι.Στη Μπάγερν πήρε τα πάντα από το 2013 έως το 2016 (πήγε στη Σίτι) εκτός από το Champions League. Πριν φτάσει στο Μόναχο η Μπάγερν κέρδισε με τον Χάινκες στον πάγκο της το Champions League του 2013.Όλοι περίμεναν με τον Πεπ να έρθει και άλλο... Δεν έγινε ποτέ. Δοκίμασε τα ανεστραμμένα μπακ, δοκίμασε πολλά συστήματα, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο αλλά δεν ήρθε.Αργότερα ήρθε η Σίτι, οι Σαουδάραβες, τα πολλά λεφτά, οι κούπες, ο χαμένος τελικός του 2021 στο Champions League (ήττα από την Τσέλσι) και η δικαίωση.