Πανελλήνιο πρωτάθλημα μπιτς βόλεϊ: Πρώτο σερβίς με μεγάλες προσδοκίες

επενδύει στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα γιατί θεωρούμε πως δημιουργούμε ανάπτυξη στον αθλητικό τουρισμό. Έχουμε τις υποδομές να το κάνουμε. Δεν είναι μόνο για την Ξάνθη αλλά για όλη την περιφέρεια. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην τοπική οικονομία. Η Ξάνθη έχει γράψει την δική της ιστορία στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Και θέλουμε φέτος να πετύχουμε όπως πετύχαμε πέρυσι. Οι κερκίδες θέλουμε να γεμίζουν από κόσμο.Στις ακριτικές περιοχές δεν θέλουμε να μας δίνουν κάτι που δεν αξίζουμε, αλλά να μας δίνουν αυτά που πρέπει. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ΕΟΠΕ και τον πρόεδρο Γιώργο Καραμπέτσο, τον υπεύθυνο του μπιτς βόλεϊ Αλέκο Παρασκευόπουλο και όλα τα παιδιά που πέρυσι διοργανώσαμε το πρώτο μας τουρνουά. Ευχαριστώ επίσης τον πρόεδρο της ΕΟΕ Σπύρο Καπράλο. Είμαστε έτοιμοι να πετύχουμε το στόχο μας και το πιο σημαντικό είναι η συμμετοχή του κόσμου που δείχνει το πόσο ανάγκη υπάρχει στο να γίνονται αθλητικές δραστηριότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».«Εκπροσωπώντας τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, σας καλοσωρίζω στο κέντρο της Αθήνας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ελπίζω, πως, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι φίλαθλοι να δουν τους αγώνες.θα θυμίζει παραλία με κόσμο και μπιτς βόλεϊ. Το ATHENS GOLDEN CUP είναι και μία κοινωνική διοργάνωση, όχι μόνο αθλητική. Εύχομαι τα συναρπαστικά παιχνίδι, το υψηλό επίπεδο των αγώνων να γεμίσουν τις εξέδρες και να παροτρύνουν τον κόσμο να παίξει αυτό το όμορφο άθλημα. Ραντεβού όλοι στην πλατεία Συντάγματος».«Αρχικά να μεταφέρω με την σειρά μου τον χαιρετισμό του δημάρχουΑντώνη Ζερβού. Κάθε χρόνο νιώθω ιδιαίτερη χαρά. Ο Άγιος Νικόλαος κάνε ιγια 6η συνεχή χρονιά τους τελικούς του πανελληνίου πρωταθλήματος και μακάρι να είναι μόνιμο. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΕΟΠΕ που μας τιμά και ελπίζω από την πλευρά μας να κάνουμε σωστά την δουλειά. Ο Άγιος Νικόλαος μπορεί να μην έχει τις υποδομές της Αθήνας, αλλά ο πλούτος μας είναι οι παραλίες μας και αυτό το έχουμε αποδείξει. Στόχος μας είναι να είναι ευχαριστημένοι οι αθλητές και οι αθλήτριες. Το μπιτς βόλεϊ είναι ο βασιλιάς του καλοκαιριού και θέλουμε να μείνει στον Άγιο Νικόλαο. Καλή επιτυχία σε όλους και να έχουμε μία καλή αγωνιστική χρονιά.«Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Μπορεί οι περισσότεροι να με ξέρετε από τις πισίνες, όμως η πρώτη μου επαφή ήταν με το βόλεϊ και το μπιτς βόλεϊ, καθώς ο πατέρας μου με πήγαινε στην πλαζ της Βουλιαγμένης. Ο σύγχρονος αθλητισμός θέλει συνεργασίες και αυτή είναι η επιτυχία μεταξύ κυβέρνησης, δήμων, ομοσπονδιών και χορηγών. Το μπιτς βόλεϊ ταιριάζει στην Ελλάδα. Πρέπει ο αθλητισμός να γίνεται πιο ψυχαγωγικός και ειδικά για το μπιτς βόλεϊ που έχουμε και τις ιδανικές τοποθεσίες. Το μπιτς βόλεϊ μπορεί να προσφέρει στον αθλητισμό, στον τομέα ανάπτυξης της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολλά άλλα πράγματα. Καλη επιτυχία στις διοργανώσεις σας και σε όλους τους συμμετέχοντες. Κλείνοντας, όπως είπα και πέρυσι, μακάρι να παίξουμε στο μέλλον μπιτς βόλεϊ στο Παναθηναϊκό στάδιο».«Φέτος, με συμπαίκτριά τη Χρυσάνθη Χριστοδούλου και προπονήτρια μας την αδερφή μου Πένυ Καραγκούνη θα προσπαθήσουμε να έχουμε μία πορεία αντίστοιχη με την περσινή και αν γίνεται καλύτερη στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 2023 για να έχουμε κι εμείς την ευκαιρία επιτέλους να αγωνιστούμε με τα εθνικά χρώματα. Βέβαια αυτός ο στόχος δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την συνεισφορά των χορηγών μας καθώς οι ανάγκες του πανελληνίου πρωταθλήματος είναι πλέον αρκετά απαιτητικές.Έτσι με τη σειρά μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε: Την εταιρεία chill box και τον κ.Ξενάκη και την κ.Λάμπουρα, το all day cafe bar check me και τον κ.Τσεκούρα με την κ. Κοπελούζου, την AVP wealth και τον κ.Πούλιο, την europe rent a car και τον κ. Χοντρoζουμάκη, την P&K houses και τον κ. Πατσιλινάκο, την εταιρεία αντιηλιακών beambumsunscreen και τον κ. Αργύρη.Ιδιαίτερα ευχαριστώ θέλουμε να πούμε στην εταιρεία beacharo του Δημήτρη Νικολακάκη που μας παρέχει τον αθλητικό μας ρουχισμό και εξοπλισμό καθώς και στα γήπεδα της οικογένειας μου στο Penteli beach volley club και συγκεκριμένα στην Πενυ Καραγκούνη που ως προπονήτρια μας κατάφερε πέρυσι να μας φτάσει στην κορυφή του πανελληνίου πρωταθλήματος και είμαι σίγουρη πως και φέτος θα βάλει τα δυνατά της για να βγάλει τον καλύτερο μας εαυτό εντός του γηπέδου. Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλουμε να πούμε στους τέσσερις βασικούς δήμους της Αθήνας της Θεσσαλονίκης της Ξάνθης και του Αγίου Νικολάου, καθώς και τους υπόλοιπους μικρότερους δήμους που διοργανώνουν τα τουρνουά και φέρνουν το άθλημα πιο κοντά στους πολίτες της κάθε πόλης. Καλή αρχή με υγεία σε όλους τους αθλητές».«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην σημερινή παρουσίαση. Είμαι η πιο άπειρη αθλήτρια αυτή την στιγμή, όμως φέτος μαζί με την συμπαίκτριά μου Βασιλική Ματιάδη συμμετέχουμε ενεργά. Γίνονται διοργανώσεις σε όμορφες οποθεσίες και οι αθλητές τις έχουν αγκαλιάσει. Θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν γιατι χωρίς αυτούς δεν θα ήμασταν εδώ και συγκεκριμένα την Bodytalk, το Regency Casino Thessaloniki και το Pastry Shop-Buzzer Bitter».«Όλοι έχουμε καινούργιους συμπαίκτες φέτος. Εγώ με τον Γιώργο Τερζόγλου που είναι από την Ξάνθη, οπότε εκεί θα παίζουμε εντός έδρας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας και ιδιαίτερα στην Lipton Ice Tea, το Alex the fresh pasta, το Bourbon speciality coffees και την εταιρεία Beacharo. Εύχομαι υγεία σε όλους τους αθλητές και όλες τις αθλήτριες, ο κόσμος να γεμίσει τις κερκίδες όπως και πέρυσι που υπήρχαν ουρές για να μπει ο κόσμος στις εγκαταστάσεις».«Εύχομαι καλή σεζόν σε όλους και σε όλες. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στην παρουσίαση του φετινού σιρκουί. Ετοιμαζόμαστε για μία δύσκολη σεζόν και άκουγα τους εκπροσώπους των δήμων και μου ερχόντουσαν αναμνήσεις. Με τον Δημήτρη Χατζηνικολάου που γίναμε συμπαίκτες φέτος ελπίζω να τα πάμε ακόμα καλύτερα από πέρυσι. Θέλω να ευχαριστήσω και τους χορηγούς που βρίσκονται στο πλευρό μας, τον μεγάλο μας χορηγό την WAHL και το bourbon speciality coffees, Arla Protein και Puggy nail bar».