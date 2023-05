Σλούκας: «Να σκεφτούμε που βρισκόμασταν τον περασμένο Αύγουστο και τι πάμε να καταφέρουμε τώρα»

Ο 33άχρονος γκαρντ στο Κάουνας θα αγωνιστεί για δέκατη φορά σε Final Four και φυσικά ανυπομονεί να βοηθήσει τους «ερυθρόλευκους» να φτάσουν στον τελικό και να διεκδικήσουν σε 40 αγωνιστικά λεπτά το τρόπαιο.Ο Σλούκας μίλησε στο Gazzetta, εξήγησε τις σκέψεις τους σχετικά με την πνευματική του προετοιμασία στη διαδικασία ενός Final Four και δίνει μία συμβουλή στους συμπαίκτες του.Μετά από τόσες συμμετοχές σε Final Four υπάρχει κάτι που θα αλλάξεις σε αυτό που ακολουθεί στο Κάουνας;Οχι δε θα αλλάξω κάτι. Πηγαίνω στο δέκατο Final 4 και έχω την ίδια λαχτάρα, την ίδια ανυπομονησία, τον ίδιο ενθουσιασμό όπως ήταν και την πρώτη φορά που είχα παίξει. Είναι ένα ιδιαίτερο τριήμερο και σίγουρα τα παιχνίδια είναι διαφορετικά. Σημαντικό ρόλο για μένα παίζει η πνευματική ετοιμότητα. Σίγουρα και η σωματική επηρεάζει, πρέπει να βρίσκεσαι σε καλή κατάσταση, αλλά αν δεν μπορείς να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου γίνεται πιο δύσκολο.Συνεπώς θεωρείς πως έχετε πλεονέκτημα στο κομμάτι της εμπειρίας σε σχέση με τη Μονακό; Το ρωτάω γιατί μόνο ο Μάικ Τζέιμς έχει αγωνιστεί μία φορά και κανείς άλλος.Δεν πιστεύω και πολύ στην εμπειρία. Υπάρχουν παίκτες που έχουν εμφανιστεί για πρώτη φορά σε Final Four και έχουν κάνει καταπληκτικό παιχνίδι και άλλοι που κατά τη διάρκεια όλης της σεζόν έκανε εντυπωσιακά πράγματα, αλλά στο Final Four δεν έπαιξαν καλά. Από την άλλη όμως η περσινή ψυχρολουσία στον ημιτελικό ίσως έχει δώσει μία πρόσθετη εμπειρία και σε μένα και σε όλους στον Ολυμπιακό.