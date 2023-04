Έλενα Τσινέκε: Έγινε draft στο WNBA ο «θηλυκός Αντετοκούνμπο»

With the No.20 pick, we select @ETsineke ! pic.twitter.com/0pSZ3A1cdt

Tremendous read by @TomZeboldUSF on our leading scorer, and Greek native, @ETsineke, and her road to Tampa.https://t.co/EEVowRzaFO #HornsUp🤘 pic.twitter.com/464BFfjIEd