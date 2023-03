Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Φοβερό παγκόσμιο ρεκόρ η Νάφι Τιάμ στο πένταθλο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqwyki0qm0l5)

History in Istanbul! Both Nafi Thiam and Adrianna Sulek break the world record in the pentathlon. Congratulations!

🥈Adrianna Sulek (5014 pts) 🇵🇱

🥉Noor Vidts (4823 pts) 🇧🇪 #EICH2023 #Istanbul2023 #Istanbul #EuroIndoor #protectnature #athletics pic.twitter.com/qXk83VKuPg