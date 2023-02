Μίλτος Τεντόγλου: Ο «real life Λούφι» συνεχίζει το ταξίδι του

Η Ρόμπιν αποφασίζει ότι θέλει να ζήσει κι αυτό είναι αρκετό για τον Λούφι και το nakama του να μπουκάρουν στο Ένιες Λόμπι για να τη σώσουν, να την πάρουν μαζί τους και να συνεχίσουν το ταξίδι τους στις θάλασσες του φανταστικού κόσμου του One Piece, όπως το φαντάστηκε ο Εΐτσιρο Όντα.



Σε μια από τις πιο εμβληματικές σκηνές ολόκληρου του μάνγκα (1075 τεύχη μέχρι σήμερα) και κατ' επέκταση του άνιμε (1051 επεισόδια έως σήμερα) ο Monkey D. Luffy σκύβει μπροστά στον Μπρούνο και του δηλώνει πως θα γίνει ακόμη πιο δυνατός για να προστατέψει τα αγαπημένα του πρόσωπα.



Ανεβάζοντας την κυκλοφορία του αίματός του και μετά εκείνο το ανατριχιαστικά ωραίο «Gear Second» από τη voice actress Μαγιούμι Τανάκα στα gairaigo (σ.σ ξένες λέξεις σε ιαπωνική προσαρμογή), ο μελλοντικός Βασιλιάς των Πειρατών δεν αφήνει περιθώρια στον αντίπαλό του και ο δρόμος μπροστά του ανοίγει -σχεδόν- διάπλατα.

Κάπως έτσι συστήθηκε ευρέως στο ελληνικό και όχι μόνο κοινό ο Μίλτος Τεντόγλου, που στις 2 Αυγούστου του 2021 τίμησε την ιαπωνική μάνγκα κουλτούρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο μπαίνοντας στο στάδιο με την ίδια κίνηση, έχοντας νωρίτερα μπει στο στάδιο με τα γυαλιά ηλίου του, αλλά προς απογοήτευση όλων χωρίς έναν... φραπέ στο χέρι.



Η υψηλότερη επίδοσή του μπορεί να μην ήταν η καλύτερη της καριέρας του -αλλά για την ακρίβεια η μόλις έκτη προσωπική του- όμως τα 8.41 ήταν αρκετά για να τον ανεβάσουν στο πρώτο σκαλί του βάθρου και να του χαρίσουν το πρώτο χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο της καριέρας του.

«Κατά λάθος το έκανα. Κ*λόφαρδος», δήλωνε μετά το τέλος του αγώνα στη συνέντευξη μέσα από την οποία... πολλαπλασίασε τους φανς του, οι οποίοι από εκείνο το σημείο και μετά ανυπομονούσαν να τον δουν να σπάει πλάκα εντός και εκτός αγώνων.



This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will. 5% pleasure, 50% pain, and a 100% reason to remember the name για τον... real life Λούφι, που σκόρπισε χαμόγελα σε όλους και παρά το γεγονός ότι δεν ήταν πιο δυνατός από τους αντιπάλους του, βρήκε τον τρόπο να βγει νικητής. Κάτι που έχουμε δει πολλάκις στα 25 χρόνια που ο Όντα κυκλοφορεί την καλύτερη δουλειά της ζωής του.

Από το Gear 2, στο Gear 4



Ενώ έχουν μεσολαβήσει μεγάλες στιγμές για τον Τεντόγλου εντός αρένας έρχεται αυτό που για λόγους συντομίας θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «καρφί-gate», με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου να αποφασίζει να του στερήσει όσα πέτυχε στο Τορούν της Πολωνίας κρίνοντας ότι το παπούτσι που φόρεσε ήταν απαγορευμένο για το μήκος.



Το 8.40 ήταν η κορυφαία επίδοση μέσα στο 2023, προφανώς και του έδωσε την πρωτιά, αλλά η World Athletics έκρινε μερικές ημέρες αργότερα πως η συνολική του προσπάθεια είναι άκυρη.



Η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Τεντόγλου, που έγραψε στο Instagram:

Μπορώ να το κάνω ξανά όποια γ***μενη φορά θέλω. Είναι απλώς άδικο. Είμαι αηδιασμένος «Λοιπόν, η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει ανθρώπους στην ομάδα της οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από παπούτσια και το άθλημα και αποφασίζει ποια καρφιά είναι οκ για τους αθλητές και ποια όχι. Νομίζουν ότι το πάχος στο πίσω μέρος είναι κάτι που είναι καλό, ενώ δεν είναι μόνο άχρηστο, αλλά κάνει βαριά τα καρφιά και δύσκολο το να τρέξεις μ' αυτά.



Ακύρωσαν το άλμα μου στα 8.40 γιατί φορούσα τα καρφιά στην πρώτη φωτογραφία, την ώρα που τα άλλα δύο καρφιά είναι εντάξει για το μήκος. Παρεμπιπτόντως οι πρώτες δύο εικόνες είναι με το ίδιο καρφί αλλά σε διαφορετικό χρώμα. Τσεκάρατε και τα καρφιά στο παρελθόν; Υπήρχε λέιζερ;



Πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχετε ανθρώπους στην ομάδα σας οι οποίοι έχουν εμπειρία στο άθλημα. Εγώ είμαι αυτός που πηδάει. Θέλω να φορέσω κάτι που είναι άνετο και ασφαλές.



Δεν με νοιάζει για το 8.40. Μπορώ να το κάνω ξανά όποια γ***μενη φορά θέλω. Είναι απλώς άδικο. Είμαι αηδιασμένος.



Το αστείο είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα βάλω ξανά το ίδιο καρφί αλλά με διαφορετικό χρώμα, οπότε θα μου το επιτρέψουν.



Και προφανώς είναι εντάξει να χάνεις τρία αντιντόπινγκ τεστ, αλλά να μην φοράς αυτά τα παπούτσια.



Τα Black Panther είναι πολύ δυνατά».

Μοιραία, τις απαντήσεις του έπρεπε να τις δώσει στο Λιεβάν λίγες ώρες αργότερα κι αυτό ήταν που έκανε ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, ξεπερνώντας τρεις φορές την καλύτερη φετινή επίδοση και ολοκληρώνοντας με το ολυμπιακό του άλμα στα 8.41.



Κι αν έπρεπε πάλι να διαλέξουμε μια στιγμή από το One Piece, δεν υπάρχει κάποια πιο ταιριαστή από αυτή της μάχης του Mugiwara (σ.σ παρατσούκλι του Λούφι λόγω του ψάθινου καπέλου του) στην ταράτσα κόντρα στον Ντοφλαμίνγκο, ο οποίος μέσα στο... κλουβί των κανόνων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (ή Κυβέρνησης, αν πάμε σύμφωνα με το μάνγκα) πετάει της σαγιονάρες του, υπόσχεται πως θα γίνει πιο δυνατός και βάζει για πρώτη φορά... τετάρτη (Gear 4) για να στείλει κάθε κατεργάρη στον πάγκο του.



Από την άλλη, δεν γίνεται να περάσουν απαρατήρητες και οι ομοιότητες με το 1v1 με τον Κατακούρι και το observation haki (kenbun-shoku no Haki) που επιτρέπει στον χρήστη του να... βλέπει στο μέλλον. Ή... «πολύ μακριά στο μέλλον»!