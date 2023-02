Καβαλίερς - Γκρίζλις 128-113: Καθάρισε ο Γκάρλαντ μετά τον απίθανο καυγά και την αποβολή των Μίτσελ-Μπρουκς

Κλείσιμο

Ο Ντάριους Γκάρλαντ αποδέχτηκε την απουσία του από το All Star Game 2023 με μία εμφάνιση που παραπέμπει σε παίκτη All Star (32π., 11 ασίστ). Κάλυψε το κενό που άφησε ο Ντόνοβαν Μίτσελ με την αποβολή του και οδήγησε τους Κλίβελαντ Καβαλίερς στη νίκη απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις (128-113).Στα μέσα της 3ης περιόδου ο Ντόνοβαν Μίτσελ (6π. μέχρι τότε) και ο Ντίλον Μπρουκς (9π.) μπλέχτηκαν σε έναν απίθανο καυγά, όπου συμμετείχαν και άλλοι παίκτες, αλλά για να χωρίσουν τους δύο αντίζηλους, με αποτέλεσμα να αποβληθούν και οι δύο!Ο Μπρουκς μετά από μία προσπάθεια έπεσε στο παρκέ και όπως γυρνούσε το κορμί του, φαίνεται να χτυπάει τον Μίτσελ στη βουβωνική χώρα. Ο παίκτης των Καβαλίερς αντέδρασε ρίχνοντας πάνω στον αντίπαλο του την μπάλα, ενώ αφού σπρώχτηκαν ο Μπρουκς κατέληξε στο παρκέ! Εκεί μπήκαν στο παρκέ παίκτες και μέλη από τα τεχνικά επιτελεία, προκειμένου να χωρίσουν τους δύο παίκτες.Ο Τσεντί Οσμάν πρόσθεσε 21 πόντους για τους Καβαλίερς, ενώ για τους Γκρίζλις ο Τζα Μοράντ, ο οποίος επιλέχθηκε στους αναπληρωματικούς του All Star Game, είχε 24 πόντους και ο Ντέσμοντ Μπέιν 25.Τα δωδεκάλεπτα: 30-26, 67-54, 99-87, 128-113Πηγή: gazzetta.gr